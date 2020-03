Lavín: “Reunirse entre 15 ó 20 personas en un departamento constituye una violación de la cuarentena”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín indicó que se intensificarán las fiscalizaciones en la comuna, para impedir la realización de reuniones o fiestas de vecinos luego que en la noche del jueves se recibieran más de 200 llamadas con denuncias por ruidos molestos.

Según Lavín, en entrevista con CHV Noticias, las personas que residen en condominios o casas no han entendido lo que es la cuarentena total decretada por el Ministerio de Salud. “Ellos interpretan que la medida sanitaria significa no salir a la vía pública, a la calle, y no entienden que la cuarentena obliga a no moverse de los hogares”.

Agregó que “este es un tema nuevo y todos estamos aprendiendo, pero el espíritu de la cuarentena total es no congregar personas en un recinto, casa o departamento, como lo indica la norma sanitaria”.

Por lo mismo dijo que el caso de ruido molestos se puede aplicar un parte, pero que “si se reúnen entre 15 ó 20 personas es una falta grave a lo dispuesto por las autoridades”.

Botillerías

El alcalde Lavín precisó que se mantendrá el cierre de las 44 botillerías en la comuna. “Todo lo que se cierra me duele, más por lo que pasó durante el estallido social, pero estamos en un momento muy difícil y hay que ser solidarios entre todos”.

Señaló que “no corresponde que las botillerías estén abierto, tal como se dijo en una reunión con el ministro (Gonzalo) Blumel. Nuestros inspectores recorrieron la comuna y así lo confirmaron”.

Por último, Lavín indicó que en general el comportamiento de los vecinos de Las Condes ha sido cumplir con la cuarentena.