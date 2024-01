Líos de platas: ministro Montes espera que se recupere “hasta el último peso” y afirma que él no va a “salir corriendo” ante los problemas

La mañana de este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a los desafíos que ha debido enfrentar a cargo del Minvu, principalmente los que surgieron luego que estallara el caso Democracia Viva, que derivó en diversas investigaciones por líos de platas. Al respecto, Montes afirmó que desde su cartera esperan “recuperar hasta el último peso” y reiteró que no renunciará a su cargo.

En conversación con radio ADN, el ministro aseguró que los casos que están bajo investigación representan situaciones “tremendamente graves aunque fueran $10.000, porque tiene que ver con campamentos, tiene que ver con el sector que tiene más necesidades y más debilidad”.

En esa línea, aseguró que desde su cartera esperan “resolver” la situación. “No queremos dar ninguna imagen, queremos resolverlo y creemos que lo vamos a resolver”. En ese sentido, manifestó que esperan “recuperar lo que se pueda, lo que más se pueda, esperamos recuperar hasta el último peso, esa es nuestra tarea, nuestra obligación”.

Respecto a su continuidad en el Minvu, Montes reiteró que no dejará su puesto, y aseguró que han “puesto el pecho a las balas y no nos hemos corrido”.

“En mi vida no soy para saltar para el lado cuando vienen los problemas, ni durante la dictadura ni en democracia. Yo no voy a salir corriendo porque tengo un problema, yo lo enfrenté, lo he enfrentado, y ahora estamos dedicados a cumplir el plan y a trabajar muchísimo con todas las restricciones que hemos tenido, y a su vez ayudar a que la justicia siga avanzando en lo que tiene que avanzar”, añadió.

En esa línea, explicó que él salió “a enfrentar Democracia Viva inmediatamente, a enfrentarla en sus raíces, a aportar con todo lo que teníamos al Ministerio Público para que él actuara, no teníamos la condición nosotros parta calificar la naturaleza y característica de los delitos. Hemos trabajado con todo el ministerio”.

Al ser consultado sobre si teme ser recordado como el ministro de los convenios, manifestó que “a lo mejor al gobierno lo van a recordar como el del caso de los convenios, lo encuentro bastante desproporcionado, cuando tenemos al lado un señor en Vitacura (en referencia al exalcalde de esa comuna, Raúl Torrealba, formalizado por delitos vinculados a corrupción) que tiene muchas veces más esto, realmente tiene algo de caricatura también esto, siendo en un área muy sensible”.