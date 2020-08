Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: El 55% de la RM dejará el encierro, Servel descarta voto presencial de positivos Covid y el regreso del fútbol local

Fueron 108 días en que la mayor parte de la Región Metropolitana (RM) estuvo bajo confinamiento obligatorio. A partir del lunes, y gracias a una sostenida baja en los principales indicadores durante agosto, nueve comunas se sumarán a las 18 que ya estaban en etapa de transición. En medio de este escenario, actualmente el país registra 402.365 personas con coronavirus y 10.990 muertes producto de la pandemia. Con todo, avanzarán en el desconfinamiento las comunas de La Florida, Maipú, Cerrillos, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Pedro Aguirre Cerda, Macul y Huechuraba. Sin embargo, mientras algunas zonas dejan las cuarentenas otras como Concepción, Hualpén, Chiguayante y Talcahuano, en el Biobío, y Linares, en El Maule comenzarán su propio encierro. Finalmente, en términos comparativos cabe destacar que el pasado 28 de julio, cuando las primeras siete comunas de la capital pasaron a transición, la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes en toda la RM era de 98,3 y hoy la cifra llega a 72,1.

› Plebiscito: Servel y gobierno reducen opciones para que voten Covid positivos. Mientras el organismo aseguró que “en ningún caso concurrirán a las urnas”, Ejecutivo descartó modificaciones legales para posibilitar el voto a distancia. Alternativas se agotan.

› Las idas y vueltas de Matthei y Lavín, antes de su sorpresivo choque presidencial. Nunca han sido amigos ni cómplices. Se enfrentaron en las parlamentarias del ’93 y, veinte años más tarde, él la apoyó en esa sufrida campaña presidencial que estaba destinada a perder ante Michelle Bachelet. Ella no dejó de agradecérselo, pero fue un pacto de convivencia y tuvieron sus roces. Ahora, con la alcaldesa saliendo a cortarle el paso al alcalde tachándolo de populista, en la UDI inquieta que esto no suba de temperatura.

› Aprueban proyecto que mejora el seguro de cesantía y extiende Ley de Protección al Empleo. El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta, y se espera que la próxima semana sea votado por la Cámara de Diputados.

› La inesperada advertencia de Cristina K: “La verdadera reforma judicial no es la que vamos a debatir este jueves”. De cara a nuevas protestas contra el proyecto oficialista y su debate en el Senado, la Vicepresidenta le resta importancia al texto y sostiene que el país ya ha tenido dos grandes reformas judiciales, una durante su gobierno y una “de facto” realizada por Macri.

› Tres zonas para impedir el acceso de hinchas: así será el plan de seguridad en el retorno del fútbol. Carabineros, Estadio Seguro y la ANFP trabajan hace rato los dispositivos para evitar que los fanáticos se acerquen a los estadios, pese a la prohibición de público. La policía uniformada llama a no acercarse.

Chile en modalidad 5G: El inicio del camino

Explicada a menudo como aquello que hará posible “el internet de las cosas”, la quinta generación de tecnologías móviles ha tenido más presencia noticiosa en función de su aspecto geopolítico que sus promesas de impacto doméstico y cotidiano. La disputa global entre Estados Unidos y China en torno al 5G ha llegado a todas partes, también a nuestro país, a través de presiones y gestiones de los representantes de ambas potencias. Pero ¿qué podemos esperar ahora que Chile comienza el camino hacia la implementación de esta tecnología?

“Un estallido social no convierte a un defensor del modelo “con tacto social” en “socialdemócrata”. No es tan sencillo. La identidad de la socialdemocracia chilena -clases progresistas educadas que demandan redistribución como derecho- no conecta con el elitismo social de la derecha -ni tampoco con el de la centroizquierda, que prefirió tecnocratizarse-”.