4,5 millones de santiaguinos estarán desconfinados

Desde el viernes, el centro cívico de La Florida, ubicado en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, estará habilitado solo para la circulación de peatones y del transporte público. Esta es una de las medidas anunciadas por esa municipalidad para evitar aglomeraciones, debido a que la comuna ingresará a la fase de transición el próximo lunes, luego de haber estado en cuarentena desde el 18 de mayo.

Así, La Florida y otras 26 comunas de la Región Metropolitana, donde viven cuatro millones 327 mil habitantes, equivalentes al 53% del total, estarán el lunes en la Fase 2, según lo anunció el miércoles el Ministerio de Salud. Esta cifra, sumada a las 132 mil personas de las cuatro comunas que ya cumplían Fase 3, de Preparación, implica que el 55% de los santiaguinos comenzarán la próxima semana desconfinados.

En medio de un escenario en que el país registra 402.365 personas con coronavirus y los fallecidos ascienden a 10.990, la cartera informó que pasarán a la nueva etapa las comunas de La Florida, Maipú, Cerrillos, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Pedro Aguirre Cerda, Macul y Huechuraba, donde residen 1.575.337 habitantes. También se informó que entrarán en cuarentena Concepción, Hualpén, Chiguayante y Talcahuano, en el Biobío, y Linares, en El Maule.

La mayor parte de la RM entró en cuarentena el pasado 15 de mayo, cuando se decretó la medida para 38 comunas (90% de la población capitalina). Ahora, 108 días después, la mayor proporción habrá salido de ese confinamiento.

En términos comparativos, el informe epidemiológico del miércoles marca que en la RM hay 5.859 casos activos. El 28 de julio, cuando avanzaron las primeras siete comunas de la capital a transición (Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura), ese número era de 7.987. En ese entonces, la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes en toda la región era de 98,3. Ahora, la cifra llega a 72,1.

Una de las dudas que aparecen en el horizonte es por qué Puente Alto no salió del confinamiento, que es otra de las comunas grandes.

Según las cifras oficiales, esta zona tiene aún una positividad elevada comparada con las comunas que se desconfinarán: 8,7%. Además, la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas es de 74,9% y la razón de contactos por cada caso es de 1,7 personas, cifras que aún son complejas en términos de trazabilidad.

En tanto, la tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes es de 96,9, otro número elevado en comparación con los municipios que pasarán a transición, donde esa tasa baja o bordea los 70 casos.

Municipios en alerta

Los municipios, sin embargo, tomaron con cautela y distancia el anuncio. El alcalde Rodolfo Carter explicó que en La Florida, que tiene 13.980 contagiados y 213 casos activos, se aplicará un plan de contingencia debido a que aumentarán los flujos en las calles. Indicó que “se peatonalizará la zona céntrica de La Florida (a la altura del Metro Bellavista de La Florida), a fin de mantener la distancia social”, en el cuadrante comprendido entre Vicuña Mackenna, San Carlos de Ancud, Froilán Roa y Américo Vespucio. “La circulación de vehículos particulares se prohibirá en ese radio y solo se permitirá el transporte público”, añadió, por lo que habrá desvíos. También se formará una brigada, de estudiantes del área de la salud, para tomar la temperatura en diversos puntos de la comuna. Y, según dijo, los locales comerciales que no respeten el aforo máximo serán clausurados.

El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, comuna que registra 3.156 personas infectadas y 47 casos activos, dijo que “yo no habría tomado la medida de desconfinamiento. Acá primó lo económico por sobre lo sanitario”. Agregó que la situación preocupa, en momentos en que incluso tienen una toma de terrenos por parte de 1.500 familias sin hogar, cerca del exvertedero Lo Errázuriz: “Mi llamado es que la gente siga con medidas preventivas, como si no hubiera desconfinamiento”.

En Macul, donde hay 5.109 personas con Covid-19 y 97 están activos, el alcalde, Gonzalo Montoya, manifestó que “nos preocupa un rebrote y por eso seguiremos manteniendo medidas preventivas, como la sanitización de los espacios públicos”.

En Maipú, zona que registra 15.118 personas contagiadas y 294 casos activos, la alcaldesa, Cathy Barriga, afirmó que no está de acuerdo con el levantamiento de la cuarentena, debido a que solo a través del confinamiento se logró bajar los casos: “No puedo apelar (a que la comuna pase a la etapa de transición). Si bien se ha respetado la cuarentena, el 20% de los vecinos no cumple medidas como el distanciamiento. Por eso, tendremos que fiscalizar más”.

Carlos Cuadrado, en tanto, alcalde de Huechuraba, comuna que tiene 78 casos activos, explicó que “toda decisión tiene riesgos y las autoridades deben garantizar la seguridad, tanto como los mismos ciudadanos”.

La epidemióloga María Teresa Valenzuela, miembro del Consejo Asesor Covid-19, destacó que “lo más importante es que todavía no se abran los malls en las comunas más populosas, porque por mucho que se repita que no debe haber aglomeraciones y que se debe mantener el distanciamiento físico, lo que uno observa es que no se cumple. Por lo tanto, es relevante que esto se tome con mucha cautela y responsabilidad, porque no puede haber un fiscalizador por cada cuadra”.

OPS-OMS destaca trazabilidad de Chile

“Chile analizó los datos y adaptó su enfoque”, señaló la doctora Carissa F. Etienne, directora de la OPS-OMS, quien el miércoles, en el informe oficial de la entidad sanitaria internacional, citó a Chile como ejemplo de “una estrategia correcta” para enfrentar la pandemia.

Fue el propio ministro de Salud, Enrique Paris, en su informe de casos y contagios, quien dio cuenta de este reconocimiento.

“¿Y cómo se adaptó su enfoque? Obviamente aplicando el TTA, testear, trazar y aislar. Somos el país de Latinoamérica que más testea por millón de habitantes; trazar y mejorar la trazabilidad, y estamos trabajando en eso. Sé que es difícil y que nos ha costado, pero hemos avanzado, y, por último, aislar en las residencias sanitarias o en la propia residencia”, enfatizó el secretario de Estado.

En el Minsal se agregó que persiste la preocupación por Magallanes, Arica y Atacama, “que están con tasas por 100 mil habitantes muy altas, van entre 412 por 100 mil habitantes y 210 por 100 mil habitantes en estas regiones. Sin embargo, la tasa nacional ha bajado a 78 casos por 100 mil habitantes”.

Paris también destacó que la búsqueda activa de casos ha ido en aumento. A nivel nacional alcanza actualmente el 17% de los casos, en el último informe, y 24% de los notificados son asintomáticos.