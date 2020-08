Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: La estrategia de La Moneda por impuesto a “súper ricos”, la propuesta de Chile Vamos para un nuevo trato con el gobierno y violencia en La Araucanía aumenta 30% entre enero y julio

No existe el fracaso como opción. Por estos días, y con un nuevo debate sobre la mesa, el gobierno evalúa formas de no repetir la derrota ocurrida tras la aprobación del retiro de fondos de AFP en el Congreso. Y es que la oposición instaló ayer el inicio de la discusión del proyecto que establece un impuesto único de 2,5% del patrimonio a los llamados “súper ricos”, todo con el objetivo de financiar la renta básica de emergencia. Desde La Moneda y en los parlamentarios del oficialismo, existe una fuerte preocupación en el marco de esta iniciativa impulsada por la centroizquierda. En este caso, desde el gobierno sostienen que hay conciencia de que el proyecto es “malo” y que tampoco están disponibles para aprobarlo. No obstante, el reciente respaldo de parlamentarios de Chile Vamos al retiro de fondos, despierta nuevamente los miedos. En esa línea, desde el oficialismo buscan que la nueva idea no avance en su tramitación (la consideran inconstitucional), y de lo contrario, llegar a tiempo y presentar una propuesta alternativa que sea mayormente considerada.

› Las propuestas de Chile Vamos para el “nuevo trato” con el gobierno. Los partidos del bloque le enviaron al ministro del Interior, Víctor Pérez, documentos con mecanismos de coordinación para superar la crisis oficialista. Estos son los contenidos que plantean.

› La Araucanía: hechos de violencia rural entre enero y julio aumentaron en 30%. Fiscales de la Macrozona Sur expusieron su situación ante el Senado. Ayer, el ministro de Justicia invitó a un encuentro a voceros de los comuneros en huelga de hambre.

› El 42,8% de las firmas asegura que reducirá su dotación en los próximos seis meses por crisis. Un sondeo del Banco Central a empresas muestra que aún no se realizan todos los ajustes en dotación por la pandemia. Además, aumenta la incertidumbre por rebrotes de Covid y reaparición de la violencia.

› Universidades de EE.UU. fijan sus planes de reapertura. Los detonadores que podrían provocar un cambio en la mentalidad de las casas de estudios superiores son un aumento en las tasas de infección de coronavirus, que las UCI hospitalarias estuvieran llenas o si un estudiante o alguien del personal muere.

› El Inter avanza a cuartos y Alexis espera por Aránguiz. Con goles de Lukaku y Eriksen, el club italiano vence 2-0 al Getafe y clasifica en la Europa League. Sánchez ingresó en el segundo tiempo. Si el Leverkusen pasa, habrá duelo chileno en la siguiente etapa.

La polémica salida del país del Rey Juan Carlos I de España

Algunos dijeron que el rey se alejaba para “salvar a la monarquía”. Otros calificaron la maniobra como una huida. Si de algo debía salvar Juan Carlos a la monarquía era de sí mismo. Un escándalo que involucra una investigación de las fiscalías suiza y española sobre sus cuentas en el extranjeros y la el posible fraude fiscal y lavado de activos.

“El Ciudadano X concluyó que en la vía chilena al capitalismo no siempre se da eso de que la competencia perfecciona. Pero aún tenemos patria, se dijo: la respuesta tiene que estar en el Estado. Sin embargo, la cruel realidad pronto se encargó de romper esa ilusión”. Juan Ignacio Brito, periodista.

“Para mí ha sido una sorpresa amarga lo que ha pasado” Hernán Larraín, ministro de Justicia, tras el rechazo en el Senado de la nominación de Raúl Mera para ser ministro de la Corte Suprema.

Proceso constituyente bien informado

“Es positivo que se haya elaborado un protocolo sanitario para el plebiscito, pero siguen abiertas interrogantes sobre el financiamiento de campañas y el costo fiscal de todo el proceso”.

07:45 / El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, realiza lanzamiento oficial de la campaña #DonaSangreDonaVida, haciendo un llamado a la ciudadanía a organizarse con sus comunidades, conocer las nuevas formas existentes para donar y ayudar a recuperar el stock óptimo en el banco de sangre nacional.

10:45 / El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y el coronel de Carabineros, Alex Moreno, de la Prefectura Central, anuncia la reposición de 30 estaciones de transbordo y 136 paraderos de transporte público, que fueron dañados a fines de 2019.

11:00 / La sala del Senado realiza una sesión especial para conocer los graves hechos de violencia ocurridos recientemente en la región de La Araucanía, solicitada por Chile Vamos. En la actividad participa el ministro del Interior, Víctor Pérez.