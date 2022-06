Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: desde Amazon hasta controladores de las AFP, el encuentro empresarial que Boric tendrá hoy en EEUU

Desde Amazon hasta controladores de las AFP: el encuentro empresarial que Boric tendrá hoy en EEUU

Antes de su arribo a Estados Unidos para participar de la IX Cumbre de las Américas, el Presidente Gabriel Boric estuvo ayer Canadá, donde abordó con el primer ministro Justin Trudeau iniciativas para el control de armas.

“Hemos conversado detalles sobre la política de restricción de armas que ha venido impulsando Canadá, la que ha tenido buenos resultados y que en Chile queremos imitar. Porque las buenas ideas es bueno replicarlas”, dijo Boric.

Para la jornada de hoy, en tanto, la agenda del Mandatario chileno considera un encuentro con empresarios en Los Ángeles. La cita es organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y entre los asistentes habrá ejecutivos de firmas controladoras de AFP, como Metlife (Provida) y Principal Financial Group (Cuprum).

También estarán en la reunión representantes de Amazon, Coca-Cola, Microsoft, AES, Fedex, Walmart, 3M, Pfizer, Johnson & Johnson, Citibank, Merck y Pepsico, entre otras compañías.

En este contexto, ayer en Canadá Boric envió un mensaje de tranquilidad al empresariado. “Algunos dicen sobre mí o sobre nuestro gobierno que seremos el próximo Maduro o cosas por el estilo: eso no es verdad. Nosotros realmente creemos en la democracia. Queremos un Estado más fuerte, pero un Estado más fuerte no es posible sin el sector privado”, dijo en un almuerzo organizado por la Canadian Council of the Americas. Lee más de esta historia

¿Cómo va el Plan 700? en 8 de las 17 comunas reforzadas con carabineros los delitos aumentaron

El programa para reforzar el combate a la delincuencia lanzado el 4 de mayo por la ministra del Interior, Izkia Siches, que considera el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros para labores de patrullaje en las 17 comunas que a nivel nacional exhiben las más altas tasas de delitos, no ha sido del todo eficaz.

De acuerdo a cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (Stop) de Carabineros, hasta el 29 de mayo los delitos se mantuvieron o aumentaron en el 53% de las comunas beneficiadas con la mayor dotación policial.

En un desglose, las comunas donde se ha observado un aumento de los casos policiales son Maipú, Pudahuel, Renca, La Pintana, Arica, Iquique, Coquimbo y Concepción. En tanto, los delitos se han mantenido en Cerro Navia y han registrado un descenso en Santiago, Recoleta, Quilicura, Huechuraba, Puente Alto, San Bernardo, Estación Central y Valparaíso.

Tomás Vodanovic, militante de Revolución Democrática y alcalde de Maipú, donde los delitos han anotado un aumento de 28%, señaló que los nuevos efectivos policiales llegaron recién el 10 de mayo, por lo que es algo prematuro para hacer una evaluación. Con todo, dijo que si bien el aumento de la dotación debiera ayudar a combatir la delincuencia, “no es una solución absoluta”.

Te invitamos a revisar un detallado reporte con el primer balance del “Plan 700″ preparado por los periodistas Víctor Rivera y José Carvajal. Lee más de esta historia

A foco

>Confianza de los consumidores anota leve deterioro y crece inquietud por los ingresos

El Índice de Percepción del Consumidor (Ipeco) elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD arrojó una caída de 0,9 puntos en la confianza de los consumidores durante mayo, manteniéndose en el nivel levemente pesimista.

Para entender: dentro de las mediciones, la percepción de los ingresos futuros disminuyó 10 puntos, pasando del nivel moderadamente pesimista a pesimista, una transición explicada por el aumento de los precios y su impacto en el costo de vida de las personas.

En perspectiva: para el director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, Cristián Echeverría, es esperable que la confianza de los consumidores siga reduciéndose en los trimestres venideros a medida que el desempleo aumente por la desaceleración de la economía y continúe la erosión de los ingresos de los hogares por la alta y persistente inflación. Lee más de esta historia

Atención con

> Tratativas a contrarreloj. Luego que se cayera el quórum de 2/3 exigible al actual Congreso para modificar la nueva Constitución, convencionales de izquierda negociaban ayer un nuevo guarismo. Sigue leyendo

> Cuentas alegres en La Moneda. En la reunión del comité político ampliado dirigentes del oficialismo destacaron el aumento en la aprobación ciudadana del gobierno tras la cuenta pública del Presidente Boric. Sigue leyendo

> El padrón del plebiscito. El Servel informó ayer que 15.173.857 electores están habilitados para votar en el plebiscito constitucional de salida del 4 de septiembre, de los cuales 97.243 están en el extranjero. Sigue leyendo

Editorial

Rol político del Comité de Ministros

Los controvertidos casos de Dominga y Los Bronces son ilustrativos de la inconveniencia de que una instancia política, integrada por ministros de Estado, pueda seguir teniendo un rol incidente en los procesos de evaluación ambiental.

Opinión

» Arcoíris en escala de grises

Uno de los problemas más complejos para los defensores del statu quo constitucional es que no parecieran contar con una idea, o al menos con una consistencia de distintas ideas, para defender la opción del Rechazo en el plebiscito constitucional.

Por Javier Sajuria

» ¿Cómo seguir viviendo juntos?

Independiente del resultado que conozcamos la noche del 4 de septiembre, y de las legítimas posiciones que cada habitante de nuestro país tome frente a la posibilidad de una nueva Constitución, la pregunta que vendrá al día siguiente será: ¿cómo seguir viviendo juntos? No es un simple ejercicio retórico o emocional.

Por Pía Mundaca

El café diario

Boris Johnson, un premier duro de matar. El Primer Ministro de Reino Unido sobrevivió ayer a una moción de censura que, de haber resultado adversa, hubiera significado su caída. Con todo, anoche algunos de sus opositores en su propio Partido Conservador advirtieron que seguirían presionando por su salida. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Johnson? Conversamos sobre el tema con Cristina Cifuentes, periodista internacional de La Tercera.

Revisa aquí el podcast

En portada

