Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: No ratificar el TPP11 a la espera de las “side letters”, la estrategia de Boric ante inminente aprobación del tratado que divide al oficialismo

No ratificar el TPP11 a la espera de las “side letters”: la estrategia de Boric ante inminente aprobación del tratado que divide al oficialismo

Ad portas de que mañana miércoles el Senado ponga en votación el TPP11, el gobierno ya definió la postura que asumirá frente a un acuerdo comercial que mantiene divididas a las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

De acuerdo a un reporte de las periodistas Isabel Caro y Rocío Latorre, a pesar de que el tratado se apruebe (ya están los votos para su despacho), el Presidente Gabriel Boric decidió que no lo ratificará hasta que finalicen las negociaciones con el resto de los países que integran el pacto por las denominadas side letters.

En estas tratativas, el gobierno apuesta a establecer acuerdos paralelos que dejen sin efecto la competencia de tribunales ad hoc para la resolución de controversias entre inversionistas y los Estados, uno de los argumentos esgrimidos desde Apruebo Dignidad para oponerse al tratado.

Con esto, el gobierno descomprimiría la presión del PC y el FA en contra del TPP11 y, al mismo tiempo, no aparece obstruyendo su tramitación en el parlamento.

Aunque preferirían que el Mandatario use su facultad para retirar el proyecto del Congreso, en Apruebo Dignidad valoraron la estrategia del gobierno. Desde Socialismo Democrático, en tanto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que en su partido esperarían que tras la inminente aprobación del TPP11 en el Senado, no se dilate su ratificación.

“No veo fantasmas ni siquiera en la resolución de controversias. Si eso es lo que preocupa, estamos trabajando con los países cartas paralelas (side letters), pero tenemos que tener claridad de cuánto tiempo demorarán esas negociaciones para no eternizar su ratificación”, afirmó Piergentili. Lee más de esta historia.

A foco

Nuevamente el dólar amenaza con romper la barrera de los $ 1.000 y el BC confirma fin de intervención

El precio del dólar cerró ayer en $ 992, en una jornada en que llegó a escalar hasta los $ 998, acercándose a la barrera sicológica de los mil pesos que se traspasó a mediados de julio.

Para entender: la fuerte apreciación de la moneda estadounidense observada en los últimos días se explica principalmente por factores externos, como los riesgos de que una recesión global provoque un desplome de los precios de las materias primas y las expectativas de que la Reserva Federal profundice su contracción monetaria.

En perspectiva: a pesar de la nueva escalada alcista en el precio de la divisa, el Banco Central confirmó que este viernes 30 de septiembre se pondrá fin al programa de intervención cambiaria iniciado a mediados de julio. Lee más de esta historia

Atención con...

> La reflexión de Boric. “No puedes ir más rápido que tu pueblo”, sentenció el Presidente Boric al abordar los efectos del resultado del plebiscito del 4 de septiembre en CNN Internacional. Sigue leyendo

> Pronóstico de tormenta eléctrica. Se espera que el evento ocurra entre la tarde de hoy martes 27 y la noche del miércoles 28 de septiembre, afectando principalmente a comunas precordilleranas. Sigue leyendo

> Grupo Angelini compra Blue Express. El holding desembolsará casi US$ 230 millones en la empresa de logística que es una de las escogidas por Amazon para su operación en Chile, la que se espera comience en 2023. Sigue leyendo

Editorial

Senado y “anulación” de Ley de Pesca

Las irregularidades en que incurrió una pesquera y algunos parlamentarios no pueden utilizarse como pretexto para incurrir en actuaciones fuera de la Constitución y que desconocen derechos legítimamente otorgados.

Opinión

» Contumacia

No hay caso: ¡contumaces! ¿Qué tiene que ocurrir todavía para que la clase política se decida a preocuparse de los problemas reales de la ciudadanía, de sus urgencias sociales, de las necesidades no cubiertas que “claman al cielo”? Ahí están, ¡seguirán esperando!, pues a la mayoría de las dirigencias electas (o no) le preocupan más sus pequeñas cuotas en la “repartija” del poder.

Por Álvaro Pezoa

» Bandera blanca

El proceso constituyente puede haber fracasado en su primer intento, pero no nos podemos dar el lujo de dejarlo partir. El primer paso es que quienes, desde sus posiciones de poder, han actuado de forma estratégica (incluso intransigente) debiesen asumir que ese camino no conduce a nada.

Por Javier Sajuria

El café diario

Cómo la ultraderecha triunfó en Italia. Es primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la ultraderecha queda en posición privilegiada para encabezar un gobierno italiano, y en este caso sería la primera vez que una mujer llega al cargo político más importante del país. Giorgia Meloni, la candidata del partido postfascista Hermanos de Italia parece encaminada a convertirse en Primera Ministra. Sobre los efectos de su triunfo conversamos hoy con la periodista Mariana Díaz, corresponsal chilena en Italia.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Avatar vuelve a rugir. Por qué una película de hace 13 años arrasa en los cines.

Culto • Sigue leyendo

¿Tu primer piercing? Revisa esta guía de cuidados para principiantes.

Práctico • Sigue leyendo

Noctámbulos. Estudio revela aparición de peligrosas enfermedades en personas que se acuestan tarde.

Qué Pasa • Sigue leyendo

Imprescindibles para viajar. Mapas especializados, plataformas para encontrar los mejores pasajes y rastreadores de tiendas que ofrecen guardar equipaje son algunas de las mejores apps.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Revisa la versión papel digital de La Tercera