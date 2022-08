Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: partidos oficialistas presentan alcances del acuerdo para reformar nueva Constitución

Partidos oficialistas presentan alcances del acuerdo para reformar nueva Constitución

El oficialismo presentó finalmente ayer los alcances del acuerdo para perfeccionar la propuesta constitucional de la Convención en caso de ganar el Apruebo, con lo que el sector apuesta a contener desconfianzas y revertir la ventaja del Rechazo que se observa en distintos sondeos de cara al plebiscito.

La estrategia, sin embargo, no ha logrado librarse de controversias. Ayer, por ejemplo, no pasó desapercibido que dentro de las enmiendas comprometidas no se aludiera de forma clara y directa –varios dicen que por la presión del PC– a la posibilidad de ampliar las atribuciones de la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado.

Sobre este punto, el texto suscrito por los partidos de gobierno se limitó a señalar que “dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Y pese a que sí hubo compromisos específicos sobre precisiones a aspectos de la plurinacionalidad y derechos sociales, como también el restablecimiento del estado de emergencia, la eliminación de la facultad parlamentaria de presentar proyectos que irroguen gasto fiscal, la restitución de la denominación Poder Judicial y dejar sin efecto la reelección inmediata de los Presidentes de la República, una declaración del timonel comunista, Guillermo Teillier, puso un manto de duda sobre la palabra empeñada con los cambios.

“No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular”, dijo el líder del PC durante la presentación del acuerdo, para luego señalar que “ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular”.

En tanto, desde sectores de izquierda más radical y entre ex convencionales independientes, se criticó con dureza el acuerdo oficialista, al que calificaron de “traición” y de un intento “por torcer la soberanía popular”.

“Las cúpulas de los partidos parece que olvidan que en el plebiscito de entrada la ciudadanía se pronunció por amplia mayoría a favor de un órgano totalmente electo para proponerle un nuevo texto constitucional al país, ya que la crisis institucional también los alcanza”, señaló la ex convencional de la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga. Lee más de esta historia.

Gobierno retrocede: no decretará estado de excepción en Los Ríos y parlamentarios acusan nueva voltereta

A pesar de que a comienzos de semana el gobierno transmitió su decisión de decretar estado de excepción en la Región de Los Ríos –una medida demandada transversalmente por parlamentarios de la zona ante episodios de violencia rural–, ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, informó que finalmente se determinó continuar evaluando la situación.

De acuerdo la autoridad, lo “hechos de violencia han disminuido” en la zona y su magnitud es menor que la que se observa en La Araucanía y el Biobío. Además, destacó que, si bien el estado de emergencia ha “contribuido”, la idea es no “naturalizar estados que son excepcionales”.

Pese a las explicaciones de Siches, la decisión generó duras críticas en el oficialismo y la oposición, desde donde acusaron al gobierno de darse una “voltereta olímpica” y cometer “un error garrafal”.

“Se erosiona la credibilidad de la ministra del Interior y del gobierno”, afirmó el senador PS, Alfonso de Urresti, para luego agregar que la autoridad “no conoce la realidad”. “Creo que está mal informada y encerrada en cuatro paredes, y simplemente su información está siendo alimentada por visiones parciales”, enfatizó. Lee más de esta historia.

Atención con

> Casos Covid siguen al alza. El Ministerio de Salud reportó ayer 13.198 contagios nuevos, la cifra más alta desde hace casi cinco meses. La tasa de positividad a nivel nacional, en tanto, llegó a 15,11%. Sigue leyendo

> Brecha de género. Un estudio de Chile Mujeres y la UDP reveló que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres en trabajos informales, brecha que se acorta a 18,8% en el mercado formal. Sigue leyendo

> Nuevo acceso al petróleo. Convenio firmado entre Enap y la argentina YPF permitirá importar crudo desde el país trasandino por primera vez en 15 años y a un precio más económico. Sigue leyendo

Editorial

“Anulación” de la Ley de Pesca

Si bien es necesario hacerse cargo de la pérdida de legitimidad de la norma producto de casos de corrupción, esto debe hacerse mediante los cauces constitucionales y no por medio de artilugios.

Opinión

» El funeral de la nueva Constitución

Se intentaron subir al carro de los compromisos, pero a regañadientes. Solo tres semanas antes del plebiscito y sin garantizar que estos cambios efectivamente puedan ocurrir. Esta es una verdadera arma de doble filo, porque en el fondo lo que están haciendo es reconocer que el texto es malo y que requiere reformas importantes para ser viable. Esto último es lo que en definitiva se les va a preguntar a los chilenos el 4 de septiembre.

Por José Francisco Lagos

» Taiwán

Una declaración de independencia de Taiwán es cruzar un límite que no será aceptado por Beijing. La visita “privada” de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América a Taiwán fue un gesto político innecesario e inconveniente. Es más, la respuesta militar de la República Popular China sobre el espacio aéreo y marítimo controlado de facto por Taiwán generó un bloqueo naval temporal efectivo sobre la isla, situación que expone con claridad tanto el creciente poderío chino como la fragilidad de Taiwán.

Por Teodoro Ribera

El café diario

¿Estamos rumbo a la estanflación? Inflación alta y una economía estancada. La mezcla es indeseable y desafiante, y ha sido resumida en el término “estanflación”. Y hoy, en Chile, es una palabra que se repite a menudo en la discusión económica, ya que se ha instalado el debate sobre si estamos o nos encaminamos hacia ese escenario, aunque tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, lo han descartado. Sobre esto conversamos hoy con Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

De nuestro portal

En portada

