Los descargos del padre de Nicolás Zepeda: “No hay pruebas para acreditar la muerte de Narumi, ni la participación de mi hijo”

Humberto Zepeda, padre de Nicolás Zepeda, hizo llegar un comunicado como descargo ante estos ocho años de proceso judicial donde la Fiscalía de Francia acusa a su hijo del homicidio de la joven estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Este miércoles, luego que la Corte de Casación de ese país europeo determinara un nuevo juicio, por vulneración al debido proceso, quiso hacer una reflexión por escrito:

Foto: Nicolás Zepeda / Narumi Kurosaki.

“Hoy, todo el mundo se entera de que efectivamente hubo dos juicios irregulares, que influyeron en la decisión del jurado para culpar y condenar a Nicolás. La Corte de Casación, dictaminó que no hubo un juicio justo y se vulneraron derechos mínimos de defensa de Nicolás, desde el punto de vista del derecho, pero con consecuencias en la validez de las pruebas y la realidad de los hechos.

Todavía existiendo más incertidumbres que certezas, este fallo viene a confirmar que hubo una sostenida campaña en violar el debido proceso, con el objetivo de reforzar la débil acusación con la que presentó este caso el fiscal.

En la investigación y en la teoría del caso, existen suficientes dudas razonables, que están basadas en la razón y en el sentido común, para no considerar plausibles muchas de las débiles pruebas presentadas por el fiscal general.

La acusación presenta pruebas circunstanciales lógicas de la estadía de Nicolas en Francia y está fundamentada en una hipótesis infundada, con un acervo probatorio escaso, precario y que no logró acreditar con ningún elemento concluyente, alguna de las acusaciones en contra de Nicolás en este hecho.

Nunca existió la consideración de presunción de inocencia, principio fundamental en el derecho penal que tiene cualquier persona, que significa que no basta con que haya sospechas o indicios de participación, se requiere y se debe demostrar la culpabilidad mas allá de toda duda razonable.

En la búsqueda de la verdad y la justicia para Narumi, Nicolás y sus respectivas familias, este fallo de la Corte de Casacion de Paris, lo valoramos mucho porque viene a confirmar lo que hemos venido denunciando desde hace mas de 8 años”.

No hay testigos

“El estándar investigativo de este caso ha sido muy bajo, con una acusación sustentada en una investigación falaz, con sesgo en una persona y la verdad está acomodada a la teoría equivocada del fiscal.

La investigación no ha logrado reunir elementos de convicción, que sean suficientes para acreditar primero, la muerte de una persona y segundo para presumir fundadamente la participación de Nicolás en este hecho.

No existe ninguna evidencia testimonial, de alguien que haya sido testigo de que Nicolás participó, ya sea como autor o cómplice de este supuesto delito, en un campus universitario con alto tránsito de estudiantes a toda hora.

No se encontraron pruebas científicas de participación de Nicolás en este hecho, en la habitación, el vehículo y tampoco en el bosque Chaux o en el río Doubs. Tampoco un arma homicida o rastros de ella.

La Corte de Justicia más importante de Francia, llegó a la conclusión de anular el fallo emitido en segunda instancia y con plena convicción ordena un tercer juicio que revisará los hechos nuevamente y emitirá un tercer veredicto.

Como familia esperamos, que se respete el debido proceso, llegar a la verdad y por consecuencia hacer justicia para Narumi, Nicolás y sus respectivas familias”.

Lo que ha vivido la familia

“(Como familia) tenemos mucha impotencia al ver que los juicios anteriores no cumplían los estándares que ordena la justicia francesa desde el punto de vista del derecho.

Otorgar la admisibilidad por la Corte de Casación a los antecedentes presentados por la defensa, fue un logro muy importante en este proceso, ya que un porcentaje muy bajo de los recursos presentados ante esta corte, (cercano al 5%) superan la etapa de evaluación, la validación del abogado general, la admisibilidad del recurso presentado y finalmente la anulación del juicio.

Luego de la condena a Francia impuesta mediante fallo del tribunal europeo de derechos humanos del 16/01/07 (Farhi ccontra Francia) por violacion al art.6 del acuerdo, la justicia francesa reafirmó su compromiso en el cumplimiento de este acuerdo, y exige que sus procedimientos judiciales de todos sus tribunales, garanticen el derecho a un juicio justo, los derechos fundamentales de las personas, la presunción de inocencia y los derechos mínimos que deben tener los inculpados.

El articulo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala que se debe garantizar que todas las partes tengan un tratamiento equitativo y un juicio justo, condición que según este fallo de la Corte de Casacion, no se cumplió y eso es muy grave.

El tribunal europeo de Derechos Humanos, destaca que el principio de “igualdad de armas” es fundamental para garantizar un juicio justo a través del respeto al debido proceso.

Lo que ha pasado este tiempo

“Han sido meses de impotencia, incertidumbre y también de mucha preocupación.

Existe impotencia ya que el fiscal, hábilmente, ante las débiles pruebas de la acusación, sin ninguna evidencia concluyente de participación de Nicolás, lleva el debate y la discusión hacia lo emotivo, donde tiene recepción positiva por parte de los jurados que no son abogados y que son la mayoría en la toma de decisión.

Bérard Des Glajeux, antiguo presidente del tribunal de lo penal, resumió así todas estas críticas: “quienes quiera que sean, los jurados siempre se dejan impresionar por los sentimientos más que por el razonamiento”. ¿Es justo condenar a alguien a 28 años basándonos en emociones, sin pruebas directas ni concretas? Definitivamente no, responde un abogado neutral.

Para el destacado abogado Robert Badinter: “la justicia penal no pretende ofrecer una terapia para el sufrimiento de las víctimas ni hacer su trabajo para ir en consuelo de ellas, sino para hacer justicia y la manifestación de la verdad”. Agrega que, “el trabajo de la justicia penal, se debe centrar en principios fundamentales de justicia y derechos humanos y no en la satisfacción emocional de las víctimas”.

Existe incertidumbre porque la injusticia es evidente cuando el fiscal influye directamente desde su oratoria y poder dominante, hacia un jurado con falta de formación jurídica, sin experiencia, sin manejo de la presión psicológica por la complejidad del caso y con un alto riesgo de manipulación mediática y social”. (...)

Críticas a la Fiscalía

“La fiscalía usa hipótesis, no pruebas, por lo tanto, presentar dos versiones diferentes de un mismo supuesto plan criminal, es un reconocimiento implícito de que no pueden probar ninguna.

La premeditación no debe basarse en hipótesis alternativas, sino en pruebas claras y contundentes, las que en este caso no existen.

Con dos opciones, el fiscal transfiere al jurado la tarea de elegir una teoría, lo que introduce una gran subjetividad en la decisión.

Según el Código Penal frances, “la premeditación”, (no varias premeditaciones) requiere de pruebas contundentes y precisas sobre la acción y el momento único del actuar previo del acusado

No hay evidencia concluyente de que Nicolás haya planeado agredir la vida de Narumi antes de viajar a Francia.

Si el objetivo real del viaje fue verla y tratar de reconquistarla, como lo señala la acusación, demuestra una intención emocional, no criminal.

La falta de elementos objetivos, ya que no se encontró mensajes en los que Nicolás hablara de dañar la vida a Narumi, ni ninguna compra sospechosa probada que fuera para ese objetivo, que sugiera planificación”.

No hubo premeditación

“La intención homicida o la premeditación con que se acusa a Nicolás, no se basa en ningún elemento vinculado al delito alegado, señala el abogado Patrice Spinosi.

En este caso, no existen evidencias de un plan previo, ya que Nicolás tiene acreditada, dos relaciones con novias posteriores a su noviazgo con Narumi. Y con todas existen evidencias de rupturas consensuadas.

Todos sus movimientos, antes y durante el viaje fueron con tarjetas de créditos, por lo tanto, existe un itinerario de viajes y de gastos según cartola bancaria, que ninguna persona que premedite una acción homicida, lo planificaría de esa manera.

Incluso le menciona a la asistente del rent a car de Dijon, la continuacion de su viaje rumbo a Barcelona – España. Cualquier persona luego de cometer un delito grave, no le comenta a otra que no conoce, hacia donde efectivamente se dirige.

Luego de los supuestos hechos, el 6 de diciembre 2016, Nicolás no huye de Europa, sino que regresa a chile el 12 de diciembre del 2016.

Viajó con una fecha de ida y otra de venida y no adelantó su regreso”.

¿Qué pasó con la gasolina que compró'

“La teoría del fiscal señala que la premeditación incluía el uso de algún elemento que hiciera desaparecer a una persona y la relaciona con la compra de accesorios en un supermercado. La investigación no logro acreditar, el uso que se le dio al envase, la gasolina ni el producto de limpieza.

En el bosque no encontraron rastros de sectores calientes y en la pieza ni auto encontraron huellas Adn de uso de algún producto de limpieza.

No existen pruebas científicas de que Nicolás haya utilizado estos elementos en quemar un objeto o limpiar rastros de un delito.

Lo que no comentan es que el vehículo, Renault Scenic año 2016, para recorrer 776 kms., necesitaba de 3 cargas de petróleo y que en la investigación se registran, solo 2 cargas de gasolina en servicentros.

Entonces …. ¿Cómo lo hizo para seguir movilizándose y entregar el vehículo con la carga completa como lo exige el rent a car?

Es plausible entonces asegurar que ocupó la bencina que tenía como reserva en el bidón que compro en el supermercado.

En su investigación señala, la compra de productos de limpieza en el supermercado de la ciudad. (...)

Las pruebas que no se toman en cuenta

“El vehículo siempre estuvo en movimiento. Esto lo ratifica también, la declaración del policía jefe, Cristopher Touris a cargo de la investigación, quien declara en el primer juicio que, en el trayecto, entre Besancon y Dijon, el vehículo nunca se detuvo.

Entonces si no se detuvo, ¿Cómo lo hizo para desprenderse de un cuerpo?

La señal provenía de otra IP. Difiere en dos dígitos. La de Barcelona termina en 223 y la IP de conexión de Narumi a Facebook, sus últimos dígitos son 229.

En especial en el sector del estacionamiento, donde Nicolás obligadamente debía caminar para llegar hasta su vehículo.

Extrañamente no muestran lo que grabaron las cámaras ubicadas en los estacionamientos que mostrarían a Nicolás caminando solo y con su maleta de mano hacia el vehículo arrendado.

Así lo publican diversos medios de prensa de la época.

Eso técnicamente es poco probable y para el año 2016 es imposible”.

No hay imágenes

“Falta del total de las imágenes de las 29 camaras de seguridad.

Se revisaron las 2 represas existentes río abajo y no se encontró ningún rastro de la maleta, frazada o de algún cuerpo humano, flotando en el rio o en alguna ribera del rio.

Las huellas de barro encontradas en las ruedas del vehículo son diferentes a la tierra del bosque, según el informe científico realizado.

El joven de la habitación 107, Shintaro Obata, amigo cercano de Narumi, declara que esa noche escuchó gritos, pero que no venían de la habitación de Narumi. Asegura que, por su ubicación, él se habría dado cuenta de inmediato y no fue así.

Ignoran que, respecto a los gritos escuchados, de las 35 personas entrevistadas que estuvieron esa noche en el edificio Rousseau, 28 estudiantes declaran no haber escuchados gritos.

Cherry picking

Descartan el informe del guardia nocturno sr. Coutechier, quien declara en su informe que no hubo situaciones anormales esa noche y que si escuchó unos gritos cerca de las 3.30 hrs. am, pero fueron en el edificio contiguo y que él mismo se encargó de solucionar hablando con los estudiantes involucrados.

No muestran imágenes y declaraciones adicionales del video que grabó Nicolas, que fue grabado en septiembre 2016, es decir, 3 meses antes de los hechos, con las supuestas amenazas de Nicolas a Narumi.

No consideran que existan pruebas fotográficas de que Nicolas los días que estuvo en Besancon durante el día se dedicó a conocer los lugares turísticos y culturales del lugar y solo asistió dos noches a estacionar y descansar en el sector del estacionamiento del campus universitario por motivos económicos y de seguridad.

En la investigación se utilizo la practica de selección sesgada de datos, conocida como “cherry picking”, donde solo consideraron los elementos que respaldan la teoría del fiscal, descartando aquellos que podrían debilitar esa hipótesis.

Solo 7 estudiantes declaran haber escuchado ruidos esa madrugada.: r.r. (hab. 102), s.o. (hab. 107), g.b. (hab.119), n.d. (hab.135), a.s. (hab 133), a.l. (hab.132) y k.b. (hab.131),

Ninguno declaro que venían de la habitación 106 de Narumi”.