Mañalich afirma que pacientes que superaron Covid-19 “pueden ser una tremenda ayuda”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, justificó la intención de establecer un sistema para identificar a las personas que se han recuperado del coronavirus Covid-19 en el país.

En entrevista con radio Duna, la autoridad expuso que “lo que han dicho nuestros expertos y las autoridades epidemiológicas internacionales es que desde el momento en que la persona se contagia a los 14 días deja de contagiar a otros”, acotando que eso no significa necesariamente que ese paciente pueda ser dado de alta, “pero desde el punto de vista del contagio y del control de la enfermedad esa persona deja de ser infectante”.

Mañalich explicó que cerca del 25% de las personas que han estado enfermas en el mundo “ya se recuperó y no contagia”.

“Eso es muy importante porque estas personas que no contagian pueden volver a hacer clases, a tratar enfermos, a ayudar a adultos mayores y es por eso que estamos en esta fase de identificar no solo a cuantos se enferman todos los días, sino a cuántas personas salen de este periodo de ser contagiantes y por lo tanto les vamos a dar un carnet de alta, un pasaporte que así lo certifique, porque esas personas ya no necesitan estar en cuarentena o en aislamiento y al contrario pueden ser una tremenda ayuda”, argumentó.

El titular del Minsal también se refirió a las estimaciones sobre el peak de la enfermedad en el país. Según el facultativo ese punto estará determinado por la disminución de los casos nuevos que se reportan cada día y que actualmente fluctúan entre los 300 y 400.

“Ese momento mantenemos la idea de que va a ser a fines de este mes, en dos semanas más o a principios de mayo. Lo que no se corresponde exactamente con el peak de enfermos en el hospital que normalmente tiene una latencia”, sostuvo.

“Me atrevería a decir, se ha logrado aplanar la curva, la velocidad que se presupuestó de que iban a ocurrir los nuevos casos no ha sido tan violenta como se creía que iba a ser. Mantenemos la idea de que este peak alargado una curva mucho más plana, más amplia, más ancha, va a ocurrir en la fecha que señalábamos de aquí a dos, tres semanas, pero el peak de demanda sobre los hospitales debería producirse un mes después”, dijo.