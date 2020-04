Mañalich pide disculpas por confusión en la entrega de datos sobre casos asintomáticos y el total de contagiados por coronavirus

Confusión se produjo el día ayer en la entrega de datos de los contagiados de Covid-19, esto luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich presentara el concepto de “asintomático”, explicando que eran personas que no presentaban síntomas, pero que tras un examen PCR, salían positivas al coronavirus.

Estas personas, que son capaces de contagiar a otros, no fueron contabilizadas en primera instancia dentro del total de contagiados en en el reporte del Minsal. Fue durante la noche que desde el ministerio actualizaron la cifra en su informe publicado en su sitio web, sumando los 250 casos asintomáticos a los 520 anunciados, y así dejando contabilizados 15.135 contagios totales en el país.

Al respecto, el ministro Mañalich durante la entrega del balance de hoy pidió disculpas por la confusión en la entrega de la información, señalando que era complejo dar a conocer información que a veces resultaba complicada de explicar.

“Introducir estos conceptos nuevos es un trabajo para mí por lo menos muy difícil, y es evidente que uno puede cometer errores al tratar de explicarlos”, sostuvo. “Si esos errores parecen superados hoy día y es mas clara la forma de entregar la información yo me doy por satisfecho”.

Tercer criterio: anticuerpos

Según adelantó, a futuro además se van a comenzar a entregar nuevos datos, como una tercera columna en el reporte diario, que corresponderá al tercer criterio que ya mencionó el día de ayer: Pacientes que no tuvieron síntomas, no se hicieron el examen PCR, pero que tras un examen específico se les detecta que tienen anticuerpos en respuesta al coronavirus: Es decir, estas personas en algún punto tuvieron Covid-19, no se dieron cuenta y ahora ya están recuperados y desarrollaron anticuerpos específicos que surgen en respuesta a la infección.

“El consejo asesor ha recomendado que en ningún caso estos pacientes ya recuperados, identificados como que tuvieron la infección porque tienen anticuerpos, sean sumados a los casos porque ya no van a necesitar recursos hospitalarios, y también la posibilidad de que contagien a otros es mínima y, por tanto, dejan de tener interéres epidemiológico”, explicó.

“Vuelvo a pedir disculpas, ayer traté de anticipar que lo que estaba señalando, explicando que era un tema muy difícil por su novedad, pero me alegra que pareciera que hoy día ya las cosas están mas claras en estos conceptos”, reiteró.