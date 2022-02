María Begoña Yarza, futura ministra de Salud, por presencialidad en escuelas: “No hay ninguna duda que tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya”

La tarde de este martes tuvo lugar el primer encuentro bilateral entre las autoridades salientes y entrantes del Ministerio de Salud, cartera que ha liderado los esfuerzos por minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus desde que se detectó el primer caso en el país el 3 de marzo de 2020.

En la sede del Minsal en calle Mac Iver, el ministro Enrique Paris recibió a quien será su sucesora en el cargo, María Begoña Yarza, con la finalidad de iniciar el traspaso de información de la cartera a poco más de dos semanas del cambio de mando del 11 de marzo.

Luego de más de una hora de reunión ambos realizaron un punto de prensa conjunto, destacando el carácter “republicano” de la actividad. Asistieron a la reunión además los futuros subsecretarios, designados por el Presidente electo Gabriel Boric, Cristóbal Cuadrado (de Salud Pública) y Fernando Araos (de Redes Asistenciales).

“Orgullosa del Estado de Chile por este importante paso. Nuestros equipos quedaron coordinados para que sea un buen traspaso. Este es el inicio de un gran proceso”, resaltó María Begoña Yarza.

Yarza, pediatra que se desempañaba como directora del Hospital Exequiel González Cortés, adelantó que habrá un encuentro de coordinación específico sobre el tema de pandemia.

Consultada respecto al retorno a clases presenciales en los establecimientos del país, ante las cifras de contagios por la variante Ómicron, la doctora sostuvo que se están realizando las coordinaciones con quien será su par en el Ministerio de Educación, Marco Ávila (RD).

“Tenemos un equipo muy bueno y este equipo que lideran nuestros dos subsecretarios ya ha mantenido conversaciones con las próximas autoridades de Educación. Estamos trabajando hace semanas”, aseguró la futura jefa de cartera.

La próxima titular de Salud indicó además que “lo más probable es que posterior al 11 de marzo, el Ministerio de Educación, que lidera ese proceso, con nuestro apoyo y con los equipos técnicos que nos acompañan, tendrá una opinión acerca de los temas de retorno”.

Yarza destacó que “eso a mí me parece que es la mejor expresión de lo relevante que es para el Presidente Boric y para nosotros el tema del retorno a clases”.

“A mí en lo particular, como pediatra, me parece que no hay ninguna duda que tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya. Así que en eso estamos y los subsecretarios están trabajando ya”, dijo.

A su vez Enrique Paris hizo hincapié en que “aquí hay un cambio de gobierno, pero el tema de Salud que es tan importante para los habitantes de Chile es un tema de Estado, por eso queremos hacer una entrega lo más completa, lo más prolija, lo más exacta posible”.

En ese sentido se agendaron nuevos encuentros administrativos y de trabajo, además de “una reunión especial para el tema Covid y vacunas”, señaló el titular del Minsal.