Marta Herrera tras fallida nominación a fiscal nacional: “He tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones”

La noche de este martes, la ahora excandidata del Ejecutivo para convertirse en fiscal nacional, Marta Herrera, abordó el resultado que vivió el lunes en el Senado, donde se rechazó su nominación para encabezar el Ministerio Público, afirmando que el resultado fue un “costo” por su rol en algunas investigaciones que involucran a personeros políticos.

Herrera quien obtuvo 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones en la Cámara Alta, afirmó en entrevista con CNN que su rol en investigaciones como la de gastos reservados de Carabineros, que involucraron a la exsubsecretaria Javiera Blanco, le pasaron la cuenta para convertirse en fiscal nacional.

En esa línea afirmó que en el caso donde se investigó a Blanco “lo digo responsablemente, yo siempre pensé que, efectivamente, había que seguir la misma regla para los que estaban imputados en ese caso, particularmente, que era de gastos reservados de Carabineros y mi línea, como en general ha sido respecto de todos los casos en que he trabajado, fue totalmente persecutora y. por lo tanto, yo insistí muchísimo porque la exsubsecretaria (Javiera Blanco) fuera formalizada”.

En su primera entrevista tras la fallida nominación, Herrera aseguró que piensa que su actuar pasado incidió: “Algunos senadores a mí me dijeron... recuerdo particularmente al senador (UDI Iván) Moreira me dice ‘la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza’, entonces yo también digo ‘no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que yo proponía’. Bueno, yo responsablemente, tampoco tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden. Acá he tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. Yo creo que es así y también lo digo con mucho respeto porque con mucho respeto también, escuché las cosas que se dijeron de mí, por lo tanto, creo que también puedo decir lo que pienso”.

Consultada respecto si el senador Pedro Araya (indep.-PPD) debió inhabilitarse de la votación por ser pareja de Javiera Blanco, Herrera estimó que “yo no puedo pronunciarme respecto de estos procedimientos, además que son más bien del Senado, pero sí me parece que para mí es importante decir las cosas directamente. Entonces, por eso que yo no me voy a involucrar en una relación ni me voy a referir a relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya cuando ayer me pregunta directamente de por qué hay una funcionaria de la Fiscalía (una periodista que la acompañó al trámite, quien trabaja para el Ministerio Público) qué estaba con feriado legal... qué tiene que ver esa pregunta”.

“Yo creo que sí”, dijo Herrera sobre si considera que la persecución penal a Blanco influyó en el voto de Araya.

Reunión del exfiscal nacional con Hernán Larraín

Catalogada como una línea de continuidad del ex fiscal nacional Jorge Abbott, Herrera fue requerida por la reunión que sostuvo junto al mandamás anterior con el entonces senador Hernán Larraín (UDI), quien buscaba interceder por la investigación que se llevaba adelante en contra de Iván Moreira.

“El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta y él quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente, quería plantear la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional”, afirmó la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Agregó que “en ese momento nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador y, por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda en términos de que no era posible una suspensión condicional cuando nosotros habíamos instado al desafuero. Mi respuesta, en todo caso, no fue la definitiva porque la decisión la tomó el fiscal regional metropolitano oriente de la época”.

“Sí, lo creo”, afirmó Herrera sobre si esto pudo determinar el voto de Moreira.

“En realidad, que ellos insistan en instalar un continuismo sin hacerse cargo en absoluto del proyecto que presento, que totalmente es distinto, la verdad es que a mí no me parece que sean los argumentos convincentes cuando a mí simplemente me dice el senador (RN Rodrigo) Galilea ‘lo que pasa es que, si a mí no me gusta algo, yo simplemente voy y renuncio’... bueno, pero las personas somos distintas. Entonces, ¿por qué se me está culpando? ¿Por qué en realidad soy perseverante y a lo que aspiro es a generar estos cambios en la conducción de la institución? Yo no creo que plantear eso sea incorrecto, entonces la verdad, tiendo a pensar también como algunos de ellos tienen desconfianza en mí, yo también siento que las motivaciones que se expusieron no son las que realmente existen”, afirmó la abogada por las causas que la llevaron a la derrota.

Encarnar el continuismo

Sobre si tiene reparos en que personas con posturas cercanas encabecen el Ministerio Público -como su propio caso que la llevó a ser considerada como una carta del continuismo de Jorge Abbott, afirmó que “entonces eso sería simplemente la opción de optar por un externo que parece que esa es la opción que defiende mucho un grupo de senadores”.

“O sea, si se me pone un veto simplemente por haber estado y por llevar 21 años en la Fiscalía que más bien yo diría todo lo contrario, es un plus. Es algo que corre a mi favor, porque yo tengo el conocimiento de la institución, porque yo no necesito entrar a hacer un diagnóstico porque lo tengo claro”, manifestó Herrera.

“Entonces /hablar de) el mismo equipo ya es algo que no corresponde poque iba a hacer renovación de los equipos, el proyecto era totalmente distinto. Proyecto del que insisto, no se conversó salvo, insisto, con algunos senadores a los que les agradezco”, selló la abogada.