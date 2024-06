Más de 2.000 controles se realizarán a lo largo del país durante el fin de semana largo

Se acerca un el que para muchos será un nuevo fin de semana largo, el cual coincidirá con el inicio de las vacaciones de invierno de los estudiantes. Ante esto es que las autoridades llegaron hasta el Terminal de Buses Estación Central, para realizar una fiscalización y a la vez, entregar detalles del plan para los días que vienen.

De acuerdo a lo que detalló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en conversación con Mega se espera que más de 11 mil buses salgan de la Región Metropolitana desde el mencionado terminal hacia distintos puntos del país.

“Este un operativo que nosotros hacemos habitualmente, sobre todo los fines de semana largo en que aumenta mucho la cantidad de buses que van a salir, van a salir cerca de 11.000 buses del terminal y hacemos un esfuerzo junto con Carabineros, con los inspectores municipales, a veces con Senda. Depende del operativo que realicemos, de modo de garantizar de que los buses que salen de acá lo hagan con su documentación adecuada, que el conductor tenga la licencia correspondiente al día, que estén también las condiciones técnicas del bus, por ejemplo parabrisas, ruedas”, señaló.

En la ocasión, junto con la fiscalización a los buses y que se encuentran en el estado correcto para el transporte de pasajeros también se fiscalizó el uso del cinturón de seguridad a la vez que se realizaron operativos antidrogas.

Según detalló el ministro, “Para este fin de semana largo tenemos programados 2.000 controles, 500 de estos aquí y 1.500 en el resto del país. No solamente se fiscaliza el estado de los buses y que los conductores estén habilitados para poder conducir”, agregando que “También se realiza un perímetro en torno al terminal, de modo de velar de que no haya transporte informal en la periferia y al mismo tiempo que la circulación de vehículos en torno a los terminales sea expedita, porque si no se genera una congestión que también hace muy difícil el acceso, entonces es un trabajo bastante integral en que estamos velando por la circulación alrededor, fiscalización de de los vehículos regulares y también de identificar vehículos que están autorizados a prestar este tipo de servicio”.

“Es muy importante que la gente sepa que si uno viaja en un bus y no tiene un cinturón de seguridad, la falta la está cometiendo uno. Y también me gustaría aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a todos los que van a viajar este fin de semana a recordar el alcohol no es compatible con conducir y muy importante si viaja con niños, que los niños vayan con su sistema de retención infantil debidamente dispuesto, que esté bien instalado de modo de no tener que lamentar siniestros que finalmente nos han acompañado toda la vida”, detalló el ministro en la ocasión.

Por su parte según detalló el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, “hemos realizado más de 90 mil controles en CHile al uso del cinturón de seguridad y lamentablemente cerca de 1.500 pasajeros han sido citados a juzgados de Policía local, esto puede ser en terminales y carreteras”.