Más de 2,7 millones de personas viven en comunas sin casos actuales de Covid-19

“Tendremos que aprender a vivir en una nueva normalidad, en que el coronavirus estará entre nosotros por un largo tiempo”. Hace unos días, el Presidente Sebastián Piñera anunció con esas palabras la intención del gobierno de iniciar una reapertura gradual del comercio, los servicios y los colegios, considerando que la crisis sanitaria no acabará en el corto plazo.

Esta “nueva normalidad”, como fue acuñada por La Moneda, comenzaría por las zonas libres de Covid-19, donde no ha habido casos o donde ya no existen contagiados activos que puedan transmitir la enfermedad.

Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, al lunes 27 de abril había 166 comunas que no tenían casos activos de coronavirus. En ellas viven 2,7 millones de personas, el 14% de la población del país. Sin embargo, en esas zonas estiman que aún no es el momento para la normalización.

Por ejemplo, en Copiapó, que con 172 mil habitantes era hasta el lunes la comuna más grande sin casos activos, creen que no es momento de abrir los colegios. Griselda Soto, directora del Liceo Fernando Ariztía Ruiz (1.400 alumnos), dice que “todos los directores coincidimos en que el escenario es muy complejo para una vuelta gradual a clases”. Esto se debe a que no es posible tener la cantidad de mascarillas que recomiendan los expertos para que los niños usen en las clases. Además, dice Soto, “las familias tienen aprensiones de enviar a sus hijos, porque tenemos 40 alumnos por sala y no hay ninguna posibilidad de tener a 20 estudiantes por sala”.

Lo mismo piensa otra directora de un liceo de la ciudad, quien dice que los apoderados tienen mucho temor a los contagios. Y Mario Bordoli, concejal de Copiapó, piensa que el retorno a clases es algo que se debe decidir recién en la segunda quincena de mayo. “Si vuelven las clases, los niños se trasladarán en locomoción colectiva, en furgones, y se van a contagiar; deberíamos mantener un tiempo más la suspensión de clases y seguir como estamos”, plantea.

La ciudad de Ovalle tiene 121 mil habitantes y tampoco registraba contagios activos hasta el lunes. Pero su alcalde, Claudio Rentería, le cierra la puerta a un regreso a la normalidad: “Todo el planeta está buscando la normalidad, pero en Europa están entrando al verano y nosotros al invierno, por lo que es complejo reabrir”.

“Tenemos que privilegiar la vida. La actividad económica se puede arreglar con el tiempo, por lo que les pido a las autoridades ser prudentes”, agrega. Entre las fuentes laborales paralizadas en la comuna está el Ovalle Casino Resort.

En San Felipe, que con 83 mil habitantes es la tercera comuna más grande sin casos activos, el alcalde Patricio Freire dice que el hacinamiento podría provocar brotes de coronavirus si se relajan las medidas de prevención. Cuenta que tienen cuatro mil inmigrantes haitianos y 1.800 venezolanos, que van a trabajar en la fruta y que hoy están cesantes, algunos viviendo en cités. “En algunos países desarrollados ha habido rebrotes de coronavirus, y tenemos miedo de que pase algo así acá. En la comuna vecina, Santa María, hubo seis contagios de un día para otro. Cuando uno se descuida, esta pandemia arrasa”, advierte.

Ese municipio realizó una encuesta entre los apoderados de sus colegios, donde el 90% dijo que no mandaría a sus hijos al colegio si los reabren, lo que es complejo, dice Freire, porque necesitarían muchas mascarillas para los niños. “Veo lejano que vuelva la normalidad en los establecimientos”, agrega.

Con 68 mil habitantes, Los Andes es la cuarta comuna más grande sin contagios activos. Su edil, Manuel Rivera, afirma que “no están dadas las condiciones para volver a la normalidad”, pero sí está de acuerdo con una apertura gradual de la vida. “Hay que prepararse para abrir gradualmente la educación y los centros comerciales, porque la realidad económica local sufre una crisis importante”, dice Rivera. En esa zona, las principales fuentes laborales son la División Andina de Codelco y el Casino Enjoy de Rinconada, que atraen a población flotante que tendrían que controlar, en caso de una reapertura.

Hasta el momento, la región que está más libre del coronavirus es Aysén: ninguna de sus 10 comunas tiene contagios activos actualmente, lo que quiere decir que sus 107 mil habitantes están a salvo del virus. Sin embargo, ahí tampoco están seguros de avanzar a una normalidad.

Hernán Ríos, concejal de Coyhaique, dice que por suerte “todavía estamos libres de esta enfermedad, aunque en algún momento tuvimos un par de situaciones, como el vecino que se contagió en Tortel. No estoy de acuerdo con volver a la normalidad, porque hay gente que viene para acá y no hay control sobre eso”.

Según las estadísticas del Minsal, otra región que en gran medida está libre del coronavirus es Atacama, mientras que en la capital prácticamente toda la población vive en comunas con casos activos.