Más de 300 mil clientes sin luz: alcaldes de la RM presentan reclamo conjunto contra empresas de electricidad ante la SEC

Tras el sistema frontal con intensas ráfagas de vientos que provocó la caída de árboles y postes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que hasta las siete de la mañana de este lunes, a nivel nacional todavía hay 398.453 clientes sin suministro de energía eléctrica.

A cinco días del corte de energía, 39 alcaldes de la Región Metropolitana se reunieron en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para interponer un reclamo conjunto ante la demora en la reposición de luz en contra de las empresas CGE y Enel.

La jefa comunal de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch), Carolina Leitao, encabezó la reunión junto a los representantes de la SEC y los jefes comunales de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); Joel Olmos, La Cisterna; Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana; Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda; Irací Hassler (PC), Santiago, entre otros.

Previo a la cita, el alcalde de Conchalí, René de la Vega, llamó a los vecinos a interponer sus respectivos reclamos ante la SEC y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y recalcó que la responsabilidad de mantenimiento de cableado y poda de árboles recae en las empresas eléctricas.

Mensaje que reforzó el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quien señaló a CHV que “los accidentes ocurren en todos los países, pero el nivel de negligencia e indolencia de Enel es insólito. No le responden a las municipalidades ni a los vecinos, y mienten en las cifras. Todas las empresas pueden tener percances, pero lo que no puede ocurrir es que mientan en los hechos, la empresa está diciendo que la culpa la tiene la municipalidad, en circunstancias que nosotros no podemos reponer la luz”.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei remarcó que “es indignante, no podemos permitir este tipo de cosas. Para empezar, con un evento de esta magnitud no pueden poner solo ocho veces más equipos (empresas), tienen que ser probablemente treinta veces más”.

Esta acción se suma a la demanda colectiva que anunciaron los municipios de Maipú, Las Condes y San Miguel en contra de Enel.