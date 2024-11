¿Mayor plazo o más autonomía policial ante delitos flagrantes?: la apuesta del Ejecutivo para mejorar eficacia de detenciones

Las primeras horas posteriores a la comisión de un delito son fundamentales para lograr la detención de los responsables de dichos actos. De esa idea surge la moción parlamentaria -y a la que el Ejecutivo ha ingresado indicaciones- que busca modificar el Código Procesal Penal para aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia.

Se trata de una iniciativa impulsada originalmente por los senadores de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.

En la argumentación del proyecto se señala que, dada la condición actual de la seguridad en el país, “se torna indispensable aumentar el tiempo de la flagrancia de 12 horas a 24 horas para permitir a las policías contar con mayor tiempo para arresto al infractor penal en aras de aumentar las posibilidades de detención para poner al delincuente a disposición de la justicia”.

Se trata, además, de una iniciativa que es parte del fast track 2.0 de seguridad que se tramita en el Congreso, que contiene ideas surgidas desde el Ejecutivo y también por parte de las distintas bancadas parlamentarias de ambas cámaras.

Apuesta del Ejecutivo

Así las cosas, la jornada de este miércoles la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, participó de una nueva sesión de la comisión de Constitución del Senado, en la que se discute el proyecto sobre detenciones en flagrancia, dando a conocer la apuesta del gobierno para mejorar la eficacia de los arrestos en las primeras horas tras la comisión de delitos.

Ante los integrantes de la instancia, la secretaria de Estado planteó que el mayor problema en las horas posteriores a la comisión de un delito, “no es el plazo de la flagrancia, sino las competencias que tienen las policías para actuar”.

13 NOVIEMBRE 2024 MINISTRA CAROLINA TOHA DURANTE SESION DE COMISION DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

“Creemos que ahí está el problema principal. Lo cual no quiere decir que no podamos revisar el plazo, pero quisiéramos poner el acento de que si queremos mejorar la eficacia de las primeras actuaciones, el corazón del problema hoy día no está en el plazo. O sea, tenemos pocas veces en que la policía dice, ‘mire, estábamos ahí, pero se nos pasó el plazo’. Más bien el problema es, ‘había diligencias que pudiéramos haber hecho, no pudimos hacer porque tuvimos que esperar la orden y se nos pasó'”, explicó Tohá.

De acuerdo a la titular de Interior, es en ese punto que existe un espacio para mejorar la legislación. “Tenemos en este proyecto, que tenía originalmente otro foco, incorporamos este tema también, porque se refiere precisamente a los roles investigativos de la policía, de esas diligencias primeras para que las policías tengan un espacio mayor para diligencias autónomas”.

Para eso, la ministra sostuvo que el Ejecutivo propuso una indicación “que lo que hace es decir, en el caso de las imágenes audiovisuales, no solo vamos a hacer que se puedan ocupar por 24 horas, sino que darle facultades a Carabineros para obtenerlas”.

“Entonces, lo que hace la indicación es decir que Carabineros, sin necesidad de una instrucción de nadie, pueda pedírselas a un organismo público o a un privado, o a un testigo que tiene un teléfono con unas imágenes. Sin que nadie se lo ordene. Y teniendo la imagen, puede ir a buscar a la persona que se ve ahí”, recalcó.