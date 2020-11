“Me llama mucho la atención que llamen a paro”: Paris dice que se reunió “15 veces” con gremios de la salud y que el “Bono Covid no fue discutido”

“Me llama mucho la atención que los funcionarios llamen a paro en circunstancias que me reuní 15 veces con ellos para escuchar sus propuestas”, dijo este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris.

En medio del balance sobre la evolución del coronavirus en el país, el secretario de Estado fue consultado por la movilización indefinida que iniciaron hoy los trabajadores de la salud, quienes acusan que el Ejecutivo no ha dado una respuesta satisfactoria a sus solicitudes como, por ejemplo, el pago del “Bono Trato Usuario” y de reconocimiento por la pandemia.

Paris llamó a “distinguir entre bono y bono”, asegurando que no se discutió con los gremios el llamado “Bono Covid”. El titular de Salud aseguró que se llegó a un acuerdo con los gremios del área y “nos comprometimos a pagar el Bono Trato Usuario y se va a pagar el día 27 de noviembre. Me sorprende que se ven noticias (que dicen) que en eso no hay resolución o acuerdo”.

“Además, se solicitó por parte de los gremios que, como es un bono que tiene tres categorías, se tratara de homologar el pago a una sola categoría y eso también se acordó con los gremios que se va a discutir una vez que se apruebe el Presupuesto 2021 y se comience a discutir la ley de reajuste. Ese fue el compromiso”, añadió en la instancia.

Sin embargo, con respecto al segundo bono de reconocimiento por la pandemia, el ministro de Salud sostuvo que “no fue discutido” en esas conversaciones y que “traspasamos esa discusión a la mesa del sector público”.

Tras esto, y aludiendo a datos del Departamento de Relaciones Laborales del Minsal, Paris señaló que “el paro o movilización tiene un tasa de adhesión del 0,49% y eso me alegra. Yo respeto y reconozco que tienen derecho a movilizarse y a discrepar de las medidas que toma el Ministerio de Salud, pero también los llamo a la reflexión”.

“Un país que está pasando por una pandemia, por una gran dificultad en el ámbito de la salud...me llama mucho al atención que los funcionarios llamen a paro en circunstancias que me reuní 15 veces con ellos para escuchar sus propuestas. Hemos avanzado (...), en tantos temas que llegamos a acuerdo y aún así tenemos movilizaciones”, dijo y agregó: “Yo lo lamento profundamente, porque pienso que esto afecta a las personas más humildes”.

En ese sentido, reforzó el llamado a “reflexionar” e indicó que “podemos seguir conversando, en base a eso se obtienen acuerdos y no en base a medidas de fuerza (...). Lo lamento si consideran que hemos tomado medidas de fuerza, pero nosotros estamos por el diálogo, la conversación y el encuentro”.