Miguel Benavente, adulto mayor que fue empujado al río Achibueno en Linares: “Uno ya tiene sus años, cuesta reaccionar”

Durante la jornada de ayer lunes se viralizó un video que registra el violento accionar de una mujer que empuja a Miguel Benavente, quien es adulto mayor, a las aguas del río Achibueno, tras pasear por el borde del afluente, en la comuna de Linares, Región del Maule. La agresora aseguraba que dicho espacio era propiedad privada.

El incidente, que fue presenciado por la nieta menor de edad del afectado, fue grabado por un testigo al interior del camping Achionda, en el sector Pejerrey, donde la protagonista habría señalado ser la dueña del lugar.

“Nosotros con mi señora siempre salimos para arriba a dar una vuelta, a ver la montaña, el río. Yo salgo con los nietos, con mi hijo, y vamos por un rato, vamos y volvimos, y eso fue lo que hicimos aquí. Entramos allá, había un portón, dejamos el auto afuera, entramos por una puerta que había caminando, y en eso íbamos caminando cuando aparece la señora gritando”, partió explicando Benavente en diálogo con CHV.

En ese momento, la mujer habría empezado a gritarles que se tenían que ir porque era recinto privado: “Yo estaba en el río. Le dije que no me iba a ir, porque ahí era recinto municipal, entonces no tenía por qué echarme. Y ella dijo que no, que me fuera, porque eso era de ella, ella era la dueña y no permitía nada”.

“De primeras, ella atacó a mi señora, porque mi señora venía más atrás que nosotros. Nosotros íbamos más adelante. A ella la insultó hartas veces y también la quería empujar, pero mi señora dijo que no, que con ella no se metiera, porque ella tenía un bastón. Entonces ahí después fue donde nosotros. Yo estaba con mi hijo, y también a mi hijo lo empujó”, aseguró, agregando que como él se encontraba más cerca del río y el caudal estaba alto, “me empujó y caí al río”.

“No quedé con ninguna lesión”

Según Benavente, la agresora no dio espacio para poder discutir dado que llegó gritando e insultándolos. Tampoco habría tomado en cuenta que había una menor de edad presenciando la situación. “Nada de eso. Si mi nieta empezó a llorar fuerte, y yo la escuchaba llorar”, sostuvo.

Consultado sobre si sufrió algún daño físico, el adulto mayor aclaró que no quedó con “ninguna lesión”, pero que tiene “un tirón en la pierna nomás, que me saqué una radiografía para ver la profundidad, pero gracias a Dios nada más, no me golpeé en ninguna parte”.

“Es problemática, según lo que escuchamos de la señora esta. Y es una persona joven, entonces, uno va a medir fuerza con ella. Yo también tengo mi edad, pero (...) mi idea tampoco es la violencia. Entonces, lo único que les dije es que íbamos a estar un ratito y nos íbamos. Nada más. Entonces, eso es lo preocupante, que ellos agreden sin mayor miramiento. Uno no tiene la misma energía. Si hubiera sido joven, no sé, cambia la situación. Pero uno ya tiene sus años, cuesta reaccionar también”, comentó.

Municipalidad presentará querella por homicidio frustrado

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, condenó lo ocurrido y confirmó que desde la municipalidad presentarán el jueves una querella en la Fiscalía por homicidio frustrado. “El destino de don Miguel, si no hubiese estado tan cerca de la orilla, es precisamente que este río, que es tremendamente torrentoso, se lo podría haber llevado. O en su defecto, se podría haber golpeado perfectamente en la cabeza”, esgrimió el jefe comunal.

“En segundo lugar, vamos a presentar un recurso de protección en los Tribunales de Familia de Linares, porque hay una menor de edad que tiene que ser tratada desde el punto de vista emocional, psicológico, y evidentemente hay personas adultas responsables de este hecho, en el cual la nieta de don Miguel presenció”, añadió.

Asimismo, dijo que oficiarán al Ministerio de Bienes Nacionales por ser “el encargado de velar por el acceso a todos los bienes nacionales de uso público, como son las riberas de los ríos y los cauces, que le corresponden a todos los vecinos y vecinas, no solamente Linares, a todos los compatriotas y a todos los habitantes de la nación”.

“Y finalmente, vamos a pedirle al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fiscalice estas propiedades, porque lo más probable es que son propiedades irregulares”, subrayó Meza.