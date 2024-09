Ministra de la Mujer llama a acudir a Puntos Morados durante Fiestas Patrias: buscan prevenir la violencia de género

La mañana de este lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al despliegue de Puntos Morados a lo largo del país durante la celebración de las Fiestas Patrias.

Los Puntos Morados estarán ubicados con carpas o casetas de color morado, en los eventos masivos de esta festividad. El propósito de la iniciativa -además de informar- es prevenir y generar conciencia respecto a la violencia de género, con información y ofreciendo recursos para apoyar a víctimas y testigos.

Estas ya son las terceras Fiestas Patrias en que el gobierno implementará este proyecto. Bajo este marco, la titular de la Mujer, reforzó en conversación con Radio Uchile que serán 50 los puntos disponibles en el país, “en distintas fondas, y distintos lugares de alta aglomeración”.

“Esto es una iniciativa de prevención que ya hemos realizado en fiestas bastante grandes, como por ejemplo la Tirana, el Carnaval de Arica, o el Rock en Concepción, o las fiestas costumbristas de Chiloé, incluso. Y han resultado de gran interés, las personas consultan bastante y aprovechan de actualizarse, y, gracias a muchos años de trabajo, hoy en día la mayoría de las mujeres en Chile sabe que puede denunciar. No se sabrá en el número de la ley, pero sabe que puede denunciar”, informó la ministra.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En ese sentido, agregó: “Lo que buscamos es que sepan cuáles son los canales y los mantengan actualizados porque, tal como ha señalado el gobierno, estamos buscando tener un 18 seguro, pero un 18 seguro en todos los ámbitos, y eso es dentro de la casa también”.

“Lamentablemente, el consumo de alcohol, si bien no es el motivo de la violencia de género, sí puede ser un elemento que agudice, que haga que se vuelva más fuerte, hace que aumenten las llamadas de emergencia. Entonces, estamos haciendo un llamado a ello, también a la ciudadanía en general, a prevenir la violencia sexual y saber que no es no, aún habiendo consumo de alcohol, de por medio que solamente el consentimiento es lo que habilita para poder entablar una relación, y que si hay, por ejemplo, pérdida de conciencia por consumo de alcohol, no, hay consentimiento”, continuó la ministra.

En esa línea, también hizo un llamado a prevenir el abuso sexual infantil. “Esto es un llamado ya más especial, ya que la mayoría de las situaciones de abuso sexual infantil se cometen o se perpetran en situaciones familiares. De hecho, por lejos, los perpetradores son en su mayoría familiares o amigos de la familia. Por lo tanto, el último llamado es a cuidar a las niñas, a estar atentos a ellas, a no exponerlas a situaciones de consumo de alcohol por parte de adultos, y a no dejarlos solos”.