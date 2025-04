Ministra Delpiano por naufragio del Bruma: “Todo hace suponer que efectivamente hubo una acción que puede ser considerada dolosa”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la querella criminal presentada por el gobierno a raíz del naufragio de la embarcación “Bruma” y la desaparición de siete pescadores artesanales el pasado 30 de marzo en Coronel, señalando que “todos los elementos que se tienen a la vista hacen suponer, nosotros no somos los jueces, pero hace suponer de que efectivamente hubo una acción que puede ser considerada dolosa".

De acuerdo a lo que agregó la ministra, “Puede ser un accidente, pero sin embargo, habitualmente si un barco pasa a llevar a otro, se queda en el lugar de aviso de lo que sucedió, etc. Y en este caso eso no sucedió.

La querella fue presentada por el Ministerio de Seguridad Pública, durante la jornada del lunes contra quienes resulten responsables.

“Creo que la querella ya la habían presentado los familiares, pero también el Gobierno ha decidido hacerse parte de ella, darle más fuerza a este tema, porque quienes resulten responsables han dañado seriamente familias completas”, expresó la ministra apuntando que “Yo tuve la oportunidad de estar con la familia y uno tiene madres que han perdido hijos y al marido, hermanas que han perdido al hermano, a su padre, etc. Entonces es un hecho muy doloroso”.

Según mencionó en la ocasión, también “tendrá que revisarse también todos los procedimientos en las gobernaciones marítimas para asegurar no solo el posicionamiento satelital, sino también garantizar si esto iba con luz o no iba con luz la embarcación. Eso ya tiene que ver con la investigación que se haga”.

En cuanto a quien va dirigida la querella y si esta apunta a los tripulantes de Cobra, la ministra señaló que “está dirigida a quien resulte responsable, porque no sabemos si son los tripulantes. No me atrevería jamás a decir eso, pero detrás de los tripulantes hay empresas que tendrán que responder ante la situación que se haya generado”.

Finalmente, según señaló “nosotros tenemos buenas presunciones por los datos que hay, pero no nos corresponde como gobierno juzgar qué exactamente sucedió, sino que eso lo investiga la fiscalía y una vez que la fiscalía determine, nosotros somos parte de esa querella".