Ministra Tohá por fin al paro camionero: “No era necesario tener al país amenazado para encontrar diálogo y respuestas”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió esta tarde en el Congreso al acuerdo con el gremio de camioneros luego del paro y bloqueo de rutas que los transportistas desarrollaron desde el 21 de noviembre.

En ese sentido, acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la autoridad expresó su “satisfacción de que este conflicto haya llegado a su fin” e informó que se habían retirado “los últimos vehículos que quedaban en las bermas”.

“Es bueno para el país que este conflicto terminara, era un conflicto que inquietaba, que preocupaba, que podría haber alcanzado ribetes muy serios y que ha llegado a su fin. Nos parece muy importante que en enfrentarlo el gobierno tuvo una serie de definiciones que mantuvimos. En primer lugar que aquí se iba a aplicar la ley con toda su fuerza y así fue y así va a seguir siendo porque el curso de la ley continúa después que los conflictos se levantan”, planteó.

“En segundo lugar que se iba a elaborar una respuesta a las demandas planteadas que daba cuenta de los problemas que había y de darles una solución adecuada. La propuesta que desde un primer momento el gobierno presentó el día lunes pasado fue en definitiva el grueso de la solución que hasta el final se mantuvo, los términos que se plantearon no tuvieron cambio significativo en el transcurso de los días demostrando que no fue necesario la paralización para que el gobierno se allanara a escuchar y dar respuestas”, agregó la titular de Interior.

Para la firma del acuerdo con el grupo de camioneros del norte que mantenía esta semana su movilización fue clave el rol de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) con su líder Juan Sutil, algo que la ministra valoró.

“En tercer lugar dijimos que una parte de este problema era una problemática que debía resolverse entre privados, y nos parece muy importante que aquí el sector privado hizo su parte, el sector empresarial hizo su contribución y cumplió con la parte de responsabilidad para dar solución a este conflicto”, destacó a ministra Tohá.

Asimismo, reiteró su rechazo a los métodos de presión que utilizaron los camioneros.

“Hay derecho a manifestarse en el país, pero no cualquier forma de manifestarse es válida y fundamentalmente bloquear las carreteras o hacer uso de un elemento de fuerza como son camiones de alto tonelaje no es parte del derecho legítimo de manifestación”, recalcó.

La autoridad enfatizó que “el gobierno dijo que no era necesario tener al país amenazado para encontrar diálogo y respuestas”.

“En la actualidad tenemos 30 personas por nombre directo querelladas, de esas personas dos están formalizadas y de esos formalizados nueve son dirigentes que encabezaron este movimiento”, detalló.

Monsalve: “Nos ocupamos de los problemas”

Por su parte, el subsecretario Monsalve destacó el trabajo del gobierno a través de equipos ministeriales intersectoriales, con apoyo de autoridades regionales y despliegue de Carabineros.

“Aplicamos el estado de derecho. Sin duda. Y que quede claro a la población en Chile que el gobierno -como lo ha dicho el Presidente de la República- siempre va a estar disponible a aplicar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para mantener el orden y la seguridad pública”, sostuvo.

“Nos ocupamos de los problemas. Cualquiera que vea los documentos de acuerdo podrá ver que el gobierno de manera seria se ocupó de los problemas de seguridad y también de los problemas de costos de los combustibles y también fuimos muy claros en que no correspondía que con recursos públicos se resolvieran problemas entre privados”, acotó.

En esa línea, el subsecretario indicó que “si había que mejorar tarifas o había sectores del transporte en los cuales las tarifas no eran justas o no estaban reflejando el alza de los combustibles, le correspondía al sector empresarial hacerse cargo de esa responsabilidad y por eso es que la CPC concurre a firmar el acuerdo”.

“Nosotros entendemos que la firma de los acuerdos no es para resolver el conflicto, solamente. No es para que hoy día se hayan levantado los camiones. Es para establecer un espacio de diálogo sustentable en el tiempo que, por lo tanto, de una relación de trabajo al sector del transporte de carga, al sector empresarial y al gobierno. Eso es lo que necesita el país. No necesita conflictos. Lo que necesita es que nos sentemos a trabajar para resolver los problemas de Chile”, sentenció la autoridad de gobierno.