Ministra Toro y reconstrucción por incendios: “Estamos hablando de una tarea de al menos un par de años”

Este jueves, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, abordó la situación de las familias en la Región de Valparaíso tras los incendios, el proceso de reconstrucción y también sobre la reunión que sostuvo la jornada de ayer con los exasesores del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, lo que se realizó, indicó, como parte del trabajo que están llevando a cabo en este proceso, tras ser nombrada como encargada de la reconstrucción.

“Apenas el Presidente (Gabriel Boric) me nombró en esta responsabilidad (de encargada de la reconstrucción) me puse en contacto con el expresidente Piñera, con la expresidenta Bachelet, para conocer sus experiencias, y me puse en contacto con prácticamente todos los exdelegados de catástrofes desde el 2010 en adelante”, indicó en conversación con Radio Agricultura..

“He tenido reuniones con más de 15 personas que me han ido contando distintas experiencias, por lo tanto, como parte de eso, también tuve esta reunión con los excolaboradores del presidente Piñera, donde también me pudieron compartir su experiencia, su aprendizaje, y nos compartieron también un documento de lineamientos para la reconstrucción”, continuó.

6 DE FEBRERO DE 2024 / VALPARAÍSO Vista de Drone de El Paragual de Villa Alemana afectada por los incendios forestales en dicha comuna FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

En esta línea, la titular de la cartera indicó que varios de los puntos que les presentaron “son temas que ya veníamos trabajando, que habíamos conversado el lunes en la reunión que tuvimos del gabinete interministerial de la reconstrucción, y algunos temas que se repiten también de otras de las conversaciones en las que he estado, lo que nos da cuenta también de que nos toca hacer un proceso de reconstrucción con una mirada de Estado”.

“Lamentablemente, como país, tenemos bastante experiencia en este ámbito y tenemos que ir recogiendo estos aprendizajes, y hay algunas cosas que son preocupaciones comunes y que también nos las planteaban el grupo de ex colaboradores con quienes me reuní ayer, que tienen que ver con asumir la dificultad que tiene la reconstrucción en una zona que, si bien es densa, tiene una geografía y una ocupación de la tierra que es diversa”, detalló.

Sobre por cuánto se podría prolongar este proceso de reconstrucción, la ministra indicó que ya hay catastradas 7.300 hogares, pero que esto no solo se trata de la reconstrucción de viviendas, sino que también hay que reconstruir un entorno urbano, repensar la vialidad, y las vías estructurantes de la zona.

“Por lo tanto, es una tarea ardua. Nosotros como gobierno estamos trabajando en el plan de reconstrucción que, como ya lo hemos señalado, vamos a presentar durante el mes de marzo, en el tiempo que se está avanzando desde el primer día en las ayudas concretas, las ayudas tempranas a la población”, afirmó. En este sentido, si bien indicó que no quería adelantar un plazo, sí transparentó que es una “tarea grande”.

“Por ejemplo, el documento que me presentaron ayer plantea un plazo de cuatro años. Por lo tanto, en cualquier caso, si bien ese no es todavía el plan del gobierno, sino que es algo que estamos trabajando y para lo cual hay que terminar de afinar los catastros, que aunque todavía no está evidentemente completa, sí estamos hablando de una tarea de al menos de un par de años”, afirmó.

Sobre las ayudas tempranas, recordó, éstas ya se han empezado a entregar: el martes ya se habían pagado 4.200 bonos de recuperación y mañana viernes, se van a pagar también un número mayor de bonos.

Consultada sobre qué pasará con los estudiantes de los sectores afectados que están próximos a comenzar el año escolar, la secretaria de Estado recordó que en estos días se tienen que anunciar las soluciones y se debe comenzar a implementar las soluciones de vivienda transitoria.

“Por lo tanto, todas las familias afectadas van a tener una solución de vivienda transitoria y ahí se tienen que evaluar las distintas posibilidades. Por ejemplo, no todos los terrenos son aptos para viviendas de emergencia, entonces es algo que se tiene que evaluar muy técnicamente”, sostuvo. “Pero sí va a haber una solución para todas las familias en ese sentido, entendiendo que todavía no es una solución definitiva, pero sí ante la urgencia inmediata”.