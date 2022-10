Ministro Ávila y denuncia del Colegio de Profesores por docentes que no estarían recibiendo sueldos: “Hay una crisis importante en la administración municipal”

Esta mañana, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó las denuncias que ha realizado el Colegio de Profesores, desde donde acusan que algunos docentes de colegios municipales no han recibido sus sueldos correspondientes.

En el marco del Día de la Profesora y el Profesor, a través de redes sociales, el presidente del organismo educacional, Carlos Díaz Marchant, envió un saludo a los profesionales en su día y explicó que junto con el regreso a las clases presenciales “la violencia ha estado lamentablemente presente en nuestro centros escolares”.

Además, señaló que, a lo anterior se suman “los problema de infraestructura, porque no tenemos un Estado que se haga cargo de mantener los establecimientos educacionales en las condiciones en que verdaderamente nos merecemos (...) y por supuesto que a esto tenemos que agregar los problemas graves que tenemos en varias comunas del país, en donde no se paga la previsión e incluso no se paga el sueldo a los profesores de Chile. Ese es el contexto en el cual celebramos este día del profesor”, aseveró.

Bajo ese escenario, esta jornada, el ministro de Educación llegó a las dependencias del Museo Nacional de Bellas Artes para reunirse en un desayuno con docentes de distintas especialidades. Una vez finalizada la actividad, en un punto de prensa, el secretario de Estado fue consultado por las denuncias del Colegio de Profesores, en particular por el adeudamiento de algunos docentes.

Ante eso, Ávila indicó que, a su juicio, “hay una crisis importante en la administración municipal”, y destacó que “esto es súper importante dejarlo claro”.

“La asignación, las subvenciones del Ministerio de Educación (Mineduc), el Estado las entrega a todos los municipios, lamentablemente sabemos que muchos de estos municipios están endeudados, tienen que enfrentar dificultades importantes, a veces hay sobredotación y también a veces una gestión financiera deficiente”, señaló el ministro.

Asimismo, destacó que, desde la subsecretaría de Educación, se ha trabajado en “mirar cada una de estas comunas, cuáles son las situaciones que están enfrentando y buscar soluciones. Fundamentalmente haciendo asignación de recursos extra para que puedan resolver esas problemáticas”.

El titular de Educación, recalcó que la gestión de la administración de esos recursos, “depende de los municipios, son ellos los sostenedores, el Estado entrega los recursos que -sabemos todavía, en un modelo subsidiario que tenemos aún- son insuficientes”.

Con ello, la autoridad manifestó que “a lo que apelamos siempre es a mejorar la gestión financiera de los municipios para cumplir con los compromisos ante profesores y profesoras”.

“Creemos que es bien importante poder restituir la dignidad al profesorado, confiar nuevamente en ellos y ellas”

En el marco del Día del Profesor, el ministro Ávila se reunió esta mañana con los subsecretarios de Educación, Gabriel Bosque; de educación Superior, Verónica Figueroa Huencho; y de educación Parvularia, Claudia Lagos; en un desayuno realizado en uno de los salones del Museo de Bellas Artes. A la instancia, asistieron también 22 profesionales de diversas áreas de la educación.

En el encuentro, el ministro destacó la posibilidad de compartir las experiencias de los profesores. “Hoy día a través de nuestro programa de gobierno buscamos resituar, recogiendo la experiencia de los últimos 30 años, las políticas públicas que han contribuido al desarrollo de la dignidad del profesor y de la profesora”.

“Es por eso que hoy quiero simplemente agradecer como profesor, como hijo de profesor, la contribución que miles de profesores han realizado al país, especialmente en el contexto de pandemia, en que cada una y cada uno de nosotros fue responsable de mantener el sistema educativo en pie”, indicó el secretario de Estado.

Dentro de los temas que se trataron en el encuentro, estuvo presente la “importancia del rol docente” y el “déficit docente” que se ha generado, “no sólo en Chile, sino a nivel mundial”. Sobre eso, Ávila explicó que esta “preocupación” se discutió en el Encuentro de ministros y ministras de América Latina y el Caribe en la Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en septiembre en Nueva York, en Estados Unidos.

“Creemos que es bien importante poder restituir la dignidad al profesorado, confiar nuevamente en ellos y ellas. Es cierto que realizan un buen trabajo, esa es una cuestión esencial. La carrera docente también ha sido un gran componente que ha mejorado las condiciones del profesorado y nos hace pensar que muchos de ellos pueden volver a tener interés por la docencia”, aseguró el titular de Educación.