Ministro Cordero tras hechos de delincuencia en Paseo Bandera: “Es una zona que requiere de mayor atención efectivamente”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió durante la jornada de este jueves 24 de abril a los hechos de violencia ocurridos en el Paseo Bandera en la comuna de Santiago señalando que es una zona que requiere de mayor atención.

Según apuntó el titular de justicia, “el hecho que ocurrió en esa zona es especialmente grave", detallando que “es grave por el lugar donde ocurre, que es la zona céntrica de la ciudad, próxima al centro cívico, por la hora en la que ocurre, que es una hora de alto flujo de personas, y por el medio utilizado, que es un arma de fuego respecto a un sujeto que se moviliza en scooter”.

Cabe recordar que el pasado lunes dos personas resultaron heridas a bala luego de que dos antisociales que se desplazaban en scooters dispararan en cerca de 20 ocasiones.

Qué hacer con el paso bajo nivel tras los hechos de delincuencia ha generado un enfrentamiento entre la Municipalidad de Santiago y la Gobernación de la Región Metropolitana.

“Lo que estamos impulsando con el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y el municipio es la evaluación de retomar ese eje como un eje de transporte público. Queremos que recobre vida ese paso bajo nivel”, señaló el alcalde Mario Desbordes, mientras que el Gobernador Claudio Orrego, se inclina por que este siga siendo peatonal.

Ante esto el ministro de Seguridad Pública señaló que “respecto de que hacer con ese paseo, es una propuesta que tiene el alcalde de Desbordes, yo conozco su inquietud desde antes y es un asunto respecto al cual yo creo que su posición es legítima y el Ministerio de Seguridad ha estado dispuesto a generar condiciones de diálogo para tomar decisiones sobre eso”.

“Ese paseo, particularmente en la zona de desnivel, es una zona que requiere de mayor atención, efectivamente”, finalizó el ministro.

Viaje a la Región del Biobío

En la ocasión el ministro también se refirió a su próxima visita a la región del Biobío, donde se reunirá con los empresarios de la central Rucalhue, la cual sufrió un ataque incendiario, señalando que “no es una visita protocolar, es una visita de trabajo y de gestión. Así que cuando yo dije estos días que viajo esta semana, viajo esta semana”.

Según detalló sobre la investigación “están los equipos de las policías trabajando y tendré reuniones de trabajo operativo tanto con el jefe de la Defensa Nacional como con ambas policías respecto de los avances que existen hasta ahora”.

Restos humanos en Cuesta Barriga

El titular de la cartera de Seguridad Pública, también fue consultado sobre el hallazgo de restos humanos en Cuesta Barriga, apuntando que "La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es similar a la que usted ha indicado, es decir, que son restos que provienen de material probablemente de estudio".

De acuerdo a lo que apuntó “el origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación“, enfatizando que ”Potencialmente podría constituir delitos e infracciones que van desde el Código Penal hasta el Código Sanitario, pero eso es un asunto que forma parte de la investigación".

El ministro además abordó la posible procedencia de estos restos señalando que “calificar exclusivamente las casas de estudio ahora me parecería aventurado. Existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio (...). Yo no lo atribuiría, mientras no tengamos conocimiento oficial sobre el origen, a ninguna institución en particular. Las instituciones que pueden administrar este material de estudio efectivamente son de casas de estudio, pero también instituciones públicas”.