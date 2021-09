Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, por investigación tras sobreprecio pagado en compra de helicópteros: “El Ejército está colaborando”

Al concluir la Parada Militar 2021, el ministro de Defensa Baldo, Prokurica, se refirió al sobreprecio pagado por el Ejército de Chile entre los años 2013 y 2014 en la compra de dos helicópteros por los que se pagaron 60 millones de dólares y de ellos 8 millones de dólares demás, según la investigación que realizó el Consejo de Defensa del Estado. Este organismo que se querelló contra quienes resulten responsables por fraude al fisco.

La compra, se hizo durante la administración del excomandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba.

Consultado por esta situación, Prokurica señaló que se trata de ”hechos que ocurrieron en 2014, estamos en el año 2021, no por eso no vamos no hay que sopesar lo que ocurre”. “El Ejército está cooperando con los Tribunales, la Fiscalía para los efectos de aclarar este tema de tal manera de determinar si hubo o no responsabilidades en él”.

La senadora de la DC, Ximena Rincón, también se refirió al tema diciendo que en caso de investigación, el rol fiscalizador está en la Cámara de Diputados. “Nosotros esperamos que todos los hechos se esclarezcan. No le hace bien al país, no le hace bien a sus Fuerzas Armadas que existan hechos como éste, sin perjucio de la época en que hayan ocurrido. Todo tiene que ser investigado y todos los responsables tienen que asumir las consecuencias de sus hechos. Si queremos cuidar al país la transparencia y la providad tienen que ser un estándar em la política y en todas las istuciones del país también en el Ejército y las Fuerzas Armadas”, señaló.