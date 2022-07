Ministro de Educación sobre violencia en los colegios: “No nos vamos a sentar a dialogar con quienes queman una micro”

Alrededor de las 15.30 horas de esta tarde comenzó la interpelación al ministro de Educación (Mineduc), Marco Antonio Ávila, instancia que tuvo lugar en la Cámara de Diputados.

La jornada se dio luego de que el pasado 4 de julio el órgano aprobará la solicitud ingresada por parlamentarios de Chile Vamos a raíz de la determinación del gobierno de adelantar y extender las vacaciones de invierno a nivel nacional, decisión que fue cuestionada por algunos sectores debido al poco tiempo con que se comunicó y por no haber previsto algunas situaciones, como el caso de las madres trabajadoras que no tienen con quién dejar a sus hijos.

Frente a esto, durante una hora y media, el titular del Mineduc fue interpelado por el diputado Jorge Alessandri (UDI) sobre temáticas ligadas a suspensión de clases, eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), evaluación docente, SIMCE y violencia en los establecimientos educacionales.

Sobre este último eje, Ávila ahondó en el aporte que pueden hacer los profesores para la implementación de nuevas políticas públicas y así establecer una línea divisoria entre las promesas incumplidas de alcaldías anteriores, que ponen al ministerio hoy en circunstancias complejas.

“La educación hoy tiene un sistema de financiamiento que nos hace estar en deuda y que tiene relación con aquellas necesidades de infraestructura que son fundamentales (...) Y es por eso que esas demandas muchas veces son el origen de la justa reivindicación, de la justa protesta que muchas veces los estudiantes tienen; grupos minoritarios que hemos condenado y que condeno totalmente no tienen cabida en esta solución. Yo no me voy a sentar en el ministerio, no nos vamos a sentar con quienes optan por la violencia, por quienes queman una micro. Esos no son estudiantes con quienes vamos a conversar”, destacó el Ministro.

Asimismo, el secretario de Estado negó que exista una inacción frente a los hechos de violencia en liceos emblemáticos, dado que se han implementado planes y programas con diferentes entidades, mesas de trabajo con los estudiantes y reuniones con los municipios: “Con violencia no hay educación”, enfatizó.

Defensa a la extensión de vacaciones

En cuanto a las prolongadas y discutidas vacaciones de invierno, Ávila enfatizó que se trató de una “medida excepcional” fundamentada en la situación epidemiológica que se vivía hasta junio, donde la ocupación de las camas hospitalarias era de alrededor del 90% y el ausentismo escolar evidenció un alza producto de enfermedades respiratorias.

Asimismo, explicó que otro de los factores que apoyaban la decisión de agregar 5 días más al receso educacional fue el alza de las licencias médicas por parte de los profesores.

“Teníamos un número importante de profesionales, del cual un 20% contaba con licencia médica (...) ¿Cuál es la eficiencia que dejaron las clases remotas?”, cuestionó el ministro Ávila.

Expuesto lo anterior, el titular de la cartera enfatizó estar convencido de que se tomó la “decisión correcta” ya que esta medida también permitió la presencialidad para el segundo semestre.