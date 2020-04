Ministro de Salud responde a las críticas tras sus cuestionamientos sobre la prensa y dice que “no he sido informado de ningún llamado a la corrección”

Esta mañana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lideró el balance diario que entregan las autoridades sobre la propagación del coronavirus en el país, instancia en la que, además, fue abordado por las declaraciones que entregó el domingo pasado cuando cuestionó la labor de los medios de comunicación y aseguró que “el trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras".

Esos dichos hacían alusión a una entrevista que concedió el embajador de China en Chile, Xu Bu, a La Tercera, donde indicó que “no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido (a nuestro país)”.

Las declaraciones del titular del Minsal fueron rectificadas ayer por la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, ya que aseguró que “la única postura que tiene el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de los medios de comunicación es de reconocimiento, valoración y gratitud a la labor que se realiza por parte de ellos en la entrega de información”. En esa línea sostuvo igualmente, que “todos y cada uno de los medios de comunicación están entregando información validada y responsable, y eso incluye a La Tercera y otros medios de comunicación".

Sobre esto, Mañalich manifestó que “acabamos de tener una reunión prolongadísima, donde participó el Presidente y la ministra vocera, y por lo menos en esta reunión no fui informado de ninguna contradicción, ni llamado a la corrección, ni quitada de piso. Hasta el momento, tengo que reconocerlo, no he sido informado de tal hecho”.

Así, agregó que “respecto a las críticas, quiero recordar una vez más, que no tengo ninguna ambición de aparecer bien en las encuestas, ni de ser parlamentario, ni nada que se le parezca. En ese contexto, no tengo problema en hablar directo ni con lo que yo estimo que es la verdad”.