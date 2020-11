Ministro Desbordes y levantamiento del Estado de Excepción: “Se está estudiando”

Fue durante una pauta en el Regimiento de Artillería N°1 Tacna, de San Bernardo, que al ministro de Defensa, Mario Desbordes, se le consultó por un eventual levantamiento del Estado de Excepción Constitucional, que involucra -entre otras cosas- la medida restrictiva del toque de queda, dado que el país se encuentra ad portas de que finalice, el próximo 11 de diciembre.

Desbordes no eludió el bulto y respondió: “Se está estudiando. El Presidente va a tomar la decisión, más que del toque de queda, de los Estados de Excepción. Es una decisión presidencial, el Presidente está recabando información para ver en aquellos lugares donde el coronavirus ha cedido. Ya tenemos tasas de contagio bajas”.

Además, el exdiputado señaló que el Presidente Piñera le ha pedido información y antecedentes “a todos los ministerios que estamos involucrados en este proceso”.

Consultado sobre la evaluación de la medida, Desbordes la calificó como “exitosa”, y agregó: “Había mucha gente que se oponía al toque de queda al principio. Uno ve hoy día como en Francia, como en España, como en Italia han decretado toques de queda como una medida estricta porque se sabe que el coronavirus se puede propagar con mucha más fuerza en lugares donde hay actividades colectivas, masivas, en pocos espacios, eso pasa en una discoteque, pasa en un bar, pasa en locales nocturnos”.

Asimismo, agregó: “El toque de queda opera como prevención. La enorme mayoría de los chilenos, sabiendo que hay un toque de queda se queda en la casa”.

Consultado si la medida resulta aún respaldada, siendo que hay comunas donde ya se encuentran abiertos restoranes, gimnasios, teatros y museos, Desbordes señaló: “Se justifica en aquellos lugares donde el coronavirus aún está muy fuerte. Nosotros tendemos a tener una visión muy santiagocéntrica, en la región Metropolitana tenemos indicadores bastante mejores hoy día, pero en la región de La Araucanía, algunas zonas del Bíobio, la región de Los Lagos, de Los Ríos, Aysén, ¡Magallanes! Siguen todavía con índices de contagio muy altos, también en algunas zonas en el norte”.

“La realidad nacional es muy variable, por lo tanto, uno puede levantar estas medidas y si es necesario, volver a reponerlas. Esto es flexible, el Presidente lo ha dicho muchas veces, en el Paso a Paso uno puede avanzar o retroceder”, agregó.

Esto vino luego de que el lunes en Canal 13 Desbordes fuera consultado sobre el tema, y en respuesta “preanunció” que el mandatario notificará pronto que se terminará el Estado de Excepción Constitucional.

Como informó La Tercera PM, en el equipo presidencial aseguran que aún el Mandatario no ha decidido el asunto y que se encuentra recabando opiniones. En el Minsal no lo han considerado y en el Comité Asesor COVID-19 recomendaron no hacerlo.

El Estado de Excepción Constitucional producto de la pandemia del coronavirus viene rigiendo desde el pasado 18 de marzo. Para el próximo 11 de diciembre tendría que haber una señal sobre si se extiende por otros 90 días o no.