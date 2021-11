Ministro Figueroa rechaza crítica de profesores por presencialidad obligatoria: “Irresponsable es no anticiparse al año escolar 2022”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, rechazó los cuestionamientos del Colegio de Profesores a la decisión de fijar obligatoriedad de clases presenciales en los establecimientos de enseñanza a partir del próximo año.

Luego que el Mineduc emitiera un oficio que pondrá término a la educación telemática y a las alternativas no presenciales que se dieron en los últimos dos años por la pandemia de coronavirus, el presidente del gremio, Carlos Díaz Marchant, criticó a Figueroa, asegurando que “el ministro actúa con absoluta irresponsabilidad respecto del tema del retorno a la presencialidad en nuestro país”.

“Una vez más el ministro demuestra que no ha aprendido la lección y que se está aventurando pues no sabemos en qué condiciones sanitarias va estar nuestro país en esa fecha, lo que es grave y delicado”, sostuvo Díaz.

Consultado al respecto en entrevista con T13, Figueroa dijo que “irresponsable es no anticiparse al año escolar 2022 en la forma en que lo estamos haciendo, irresponsable es pretender que nuestro país por un tercer año consecutivo no tenga continuidad en sus clases presenciales, irresponsable es no ser una voz representativa de todos los profesores de Chile que han hecho un esfuerzo gigantesco durante este periodo y que nos piden de hecho darle mayor continuidad al proceso educativo de manera presencial porque el mecanismo híbrido es extremadamente complejo”.

“El país está agotado de ver a un dirigente gremial que lo único que ha hecho es oponerse de manera sistemática a todo lo que hay que hacer para recuperar los aprendizajes de los niños”, sostuvo.

El ministro llamó a hacer “política de Estado y no de trinchera” y ahondó en la crítica contra Díaz señalando que “el hastío de los profesores es tanto con su actitud que se están formando asociaciones de docentes paralelas porque no se sienten representados por esa dirigencia”.

Por otro lado, Figueroa destacó los avances del proceso de inmunización contra el coronavirus en menores, detallando que “el 81% de los alumnos entre 6 y 17 años tiene al menos una dosis de la vacuna, el 59% tiene su esquema completo y todos han tenido ya la oportunidad de vacunarse, por lo tanto, de aquí a marzo ese proceso va a estar efectivamente culminado”.

“La autoridad sanitaria ha señalado ya para este año que si un nivel alcanza el 80% de sus alumnos vacunados el distanciamiento físico de un metro ya no es una restricción activa exigible en las salas de clases, por lo tanto, en los hechos, junto al proceso de vacunación los aforos en las salas de clases también desaparecen”, argumentó.

El ministro agregó que bajo ese escenario “el 2 de marzo empiezan las clases y a partir de ese momento la presencialidad será total, clases todos los días, ya no alternando”.

Opinión del Minsal

Consultada este viernes por la medida en Cooperativa, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo esperar “que el próximo año ya la situación epidemiológica sobre todo los niños, que tengamos un alto porcentaje de los niños vacunados”.

“¿Debieran ser obligatorias las clases? absolutamente, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa vuelta a clases tenga todas las medidas de autocuidado y de todas las medidas necesarias para poder hacer esta vuelta a clases de la manera más segura. Nosotros como Ministerio de Salud tomaremos todos los resguardos para que eso pueda ocurrir con las medidas sanitarias que corresponden”, agregó.

El jueves en tanto, el titular del Minsal, Enrique Paris, se refirió a la medida y afirmó que su materialización “va a tener que balancearse con la evolución de la pandemia”.