Larraín se reúne con representantes de Celestino Córdova: “Queremos seguir avanzando para que lo antes posible pueda deponer su huelga de hambre”

Hace 1 hora

Hernán Larraín, ministro de Justicia

El titular de Justicia lamentó, sin embargo, que representantes de los comuneros que se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Angol no hayan aceptado la invitación de la cartera para iniciar un diálogo. Pese a esto, manifestó que continuarán buscando instancias de reunión: "No nos resignamos a que no haya conversaciones".