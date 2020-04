Ministro Mañalich: “En junio habrá un segundo peak, el de los casos con tratamiento intensivo”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó este jueves que, aunque ya se ha informado que para mayo próximo se debería registrar el peak de contagiados por coronavirus en Chile, para junio se espera un segundo peak, que es el referente a los casos de mayor complejidad que requerirán tratamiento intensivo, incluyendo el uso de ventiladores artificiales.

Al repecto, y consultado en Canal 13 por sus dichos de que ninguna persona que necesite un ventilador mecánico en el marco de la pandemia se va a quedar sin él, el titular de Salud sostuvo que “tenemos 1.229 ventiladores entre el sector público y privado, hay 220 disponibles. Hemos comprado 797 nuevos ventiladores que llegan semana a semana”.

Agregó que a estos se suman las máquinas de anestesia y ventiladores pediátricos reconvertidos, además de realizar un “reclutamiento” adicional de respiradores desde clínicas privadas y hospitales. “Estamos hablando de 3.315 respiradores disponibles” para la emergencia.

Ante la consulta de si los ventiladores que compró el gobierno y que faltan por llegar al país, estarán a tiempo para cuando se necesiten, Mañalich sostuvo que “tenemos dos peaks. Uno de gente contagiada (esperado para mayo) y un segundo peak, mucho más bajito en número que el anterior, que es de gente que requiere el tratamiento intensivo. Esos son quienes producen la máxima demanda. En el mundo se retrasa aproximadamente un mes después del peak de contagios. Estamos hablando que el problema fundamental lo vamos a tener en junio”.

Tasa de contagio

En la ocasión, el ministro Mañalich reiteró la necesidad de que las personas adopten las medidas necesarias para evitar que se dispare la curva de nuevos contagiados, principalmente ateniéndose a las medidas del gobierno, como respetar las cuarentenas y salir a la calle sólo en caso de necesidad.

Para graficar la irresponsabilidad de algunas personas, el secretario de Estado indicó algunas formas en que se está intentando burlar la cuarentena.

“Mucha gente sigue viviendo su vida como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Hemos pedido hoy restringir los niveles de permisos que dan en las comisarías y en la comisaría virtual, porque se están arrendando perros, para salir a pasearlos, se están comprando mascotas y se prestan mascotas unos a otros para salir un rato. Y el mensaje fundamental es quédate en tu casa”.

“Voy a decir algo a riesgo de ser malinterpretado, el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que -ya que es la única manera de protegernos en el futuro de esto- la gente se contagie de una manera lenta, para que no ocurra en algún momento, como pasa en Italia, como está pasando en Ecuador, que hay tanta personas enfermas que el sistema sanitario no puede sacarlas adelante”, agregó.

Consultado por qué entonces no es mejor poner a todo el país en cuarentena total, el secretario de Estado indicó que tal medida “significa tener a Chile entero tres meses en cuarentena, sin alimentación, sin provisiones, sin seguridad, mal manejo de la basura, sin seguridad de los servicios básicos”.

Exámenes sin diagnóstico

El ministro Mañalich informó además que, actualmente, “hay 900 exámenes sin procesar. Si asumimos que esos 900 exámenes según la tasa chilena, que es del 10%, uno debería esperar 90 casos” de contagios en ese universo.

Al respecto, sostuvo que el tiempo mínimo de respuesta del sistema de salud es de 24 horas desde que se toma el examen hasta que se hace el informe de diagnóstico.