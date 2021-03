Ministro Paris sobre aumentar cuarentenas antes de las elecciones: “Puede ser un argumento que hay que tomar en cuenta”

Una de las dudas que existe en la actualidad es si aumentarán las cuarentenas antes de las elecciones del 11 de abril. Y es que el aumento de casos ha llevado a que varias voces comiencen a replantear cambiar la fecha de las elecciones, o que se tomen medidas más severas en los días previos a los comicios para que se puedan efectuar con una menor tasa de contagios diarios.

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló anoche que la medida, “puede ser un argumento que hay que tomar en cuenta”.

Entrevistado en Estado Nacional, en 24 Horas, declaró que se trata de una decisión que se toma “los lunes o los jueves”. Recordó que desde el gobierno se ha hablado con partidos, quienes han señalado que no había ánimo para que se postergaran las elecciones.

Adelantó que mañana lunes los casos de Covid serán 6.300, además de 70 mil testeos. Recalcó que previo a la llegada de marzo se contaba con tres tipos de pronósticos, siendo el peor el tener 9 mil casos al día, algo que Paris espera no se llegue a cumplir.

El ministro de Salud consideró que no fue un error entregar los permisos de vacaciones, pero quizá si debieron hacerse mejoras en la comunicación de riesgo. “Ahí creo que fallamos”.

Las declaraciones de Izkia Siches

Si bien en un primer momento, Paris fue escueto para referirse a las declaraciones dadas en la semana de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, donde calificaba en duros términos al Gobierno, el ministro Paris y las políticas sanitarias impuestas por la pandemia en el país.

“Fui presidente del Colegio Médico de Chile en dos periodos y jamás me referí en esos términos a un ministro de salud (…) creo que las palabras no fueron las adecuadas”. Y agregó que consideraba que tuvo “una falta de criterio y falta de mesura increíble”.

Resaltó que, “es infantilismo como dijo el rector (Carlos) Peña (…) creo que ella desgraciadamente fue poco prudente, pero yo no voy a polemizar”.

“Yo he tolerado sus exabruptos, y estoy llano a seguir conversando. A lo mejor voy a parecer como que la tolero demasiado, algunos me han dicho eso, pero no. Creo que hay que mantener cierto margen de diálogo, de altura de miras, de convivencia democrática para poder seguir avanzando en este país”.