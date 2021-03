Ministro Paris sostiene que “la cuarentena total no es la solución” pero “no puede descartar nada de plano”

Esta mañana el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las cifras de contagio del país, adelantado que con los números actuales la Región Metropolitana no retrocederá de fase a cuarentena. Sin embargo, indicó, esto se analiza varias veces por semana, y no puede adelantarse a las decisiones que se tomen en base a lo que las cifras indiquen en unos días más.

“Reconozco que estamos viviendo una situación difícil”, indicó Paris esta mañana en Radio Concierto en cuanto a las cifras de la pandemia actuales en el país, sin embargo, señala, “la cuarentena total no es la solución para nada, si la gente no tiene para vivir, para alimentarse... “.

“No puedo descartar nada de plano, pero no es la solución”, agregó.

En cuanto a la ocupación de camas UCI, cifra que está en el 94%, Paris explicó que no se toma la decisión de retroceder de fase solo con esa cifras, y que con estos números “no da” declarar una cuarentena, pues también toman en cuenta los PCR, la positividad, la cantidad de exámenes, la cantidad de pacientes nuevos, la búsqueda activa de casos (BAC). “Nos fijamos también en la proporción de la población enferma con población total. No es solo en la ocupación de camas”, explicó.

Además, agrega, el porcentaje de ocupación de camas en UCI actual efectivamente es del 94%, pero el de pacientes Covid es de un 69%.

Por otra parte, en cuanto al plan de vacunación, en donde en el día de ayer se alcanzó su primera gran meta de inocular a 5 millones de personas antes de finalizar marzo, la autoridad de Salud descartó cualquier triunfalismo, y señaló que “aquí a uno lo critican porque sí y porque no. Si el proceso de vacunación hubiese fracasado también estarían criticando”.

“Yo no he dado ni quiero dar una imagen triunfalista respecto al proceso de vacunación”, indicó, agregando que en el extranjero se han hecho alrededor de 162 publicaciones sobre la campaña de vacunación que ha realizado Chile.

En cuanto a que algunos de ellos le adjudicaron a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el éxito de la campaña, Paris indicó que “no le dolían esas cosas”.

“Me parece un error comunicacional garrafal que en el extranjero se le adjudique el éxito de la vacunación”, agregó.

“Si nosotros logramos el mismo mecanismo que se logró en el plebiscito y se cumplen los protocolos sanitarios, no habría problemas”

En cuanto al tema de las elecciones en abril, Paris reiteró que como Ministerio de Salud no son los que toman la determinación de aplazar o no la fecha. Eso requeriría de un proyecto de ley, del Servel, de los partidos políticos”, agregó.

“Yo creo que si nosotros logramos el mismo mecanismo que se logró en el plebiscito - y ahora en dos días - , y se cumplen los protocolos sanitarios, no habría problemas”, destacó.

Sobre si coincide con los criterios propuestos por Siches para posponer las elecciones - es decir, sobre el 95% de las camas UCI ocupadas, Paris indica que no, ya que “no es el único criterio a tomar en cuenta”.

“Recuérdense que en junio la positividad del PCR era del 40%”, indicó. Actualmente, esta cifra es del 9,74%.

“No puedo decir que no vamos a llegar (a las cifras de la primera ola), pero todavía no hemos llegado”, agregó. “En ese momento los números no dan. Quizás el lunes cambian”.