Ministro Paris sostuvo reunión virtual con el intendente de Los Lagos para analizar la situación en la región por el Covid-19

A través de una videoconferencia se reunió la tarde de este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, con el intendente de la Región de Los Lagos, Carlos Geisse, y el seremi de Salud Alejandro Caroca, para analizar la situación que se vive en la zona por la pandemia.

Actualmente, la región mantiene el 80% de sus comunas bajo confinamiento, destacando las comunas de Ancud, Castro, Dalcahue, Osorno, Puerto Montt y Quellón como las que más tiempo llevan encerradas.

En este contexto y tras la reunión, Carlos Geisse detalló que el ministro les explicó en detalle “las directrices de por qué no han podido salir de cuarentena las comunas que ya completaron un mes de confinamiento, y otras que ya completan dos o tres semanas bajo esta medida”.

“Cuando la incidencia (numero de casos activos por 100.000 habitantes), cuando la positividad y también, cuando la tendencia de la evolución en una determinada comunidad son negativas o no han mejorado lo suficiente, las autoridades no podemos poner en riesgo a la población levantando una cuarentena, sino que hay que esperar hasta que los indicadores empiecen a mejorar. Lamentablemente este es el caso de nuestra región, donde si bien hay una leve mejoría, no es lo suficientemente fuerte para levantar aún las medidas de restricción más extremas”, añadió el jefe regional.

Por ello, Geisse hizo un llamado a los habitantes de la región para “hacer un último esfuerzo”.

“A seguir respetando estas medidas de restricción de movilidad, a seguir cuidándonos y cumpliendo con las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, porque si seguimos mejorando en nuestros indicadores, querrá decir que menos de nuestros ciudadanos están atrapados por este virus y así, prontamente podremos ir dejando atrás las consecuencias negativas que nos han afectado a todos”, finalizó.