Minsal lamenta muerte de doctora del hospital Eloísa Díaz de La Florida por covid-19 y enfatiza que la pandemia “no da tregua”

Con el habitual tono calmo en sus palabras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, lamentó la muerte de la doctora Carol Ortíz Gutiérrez, jefa de la UCI adulto del Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, a consecuencia del coronavirus.

Durante el reporte televisado de los días sábado, el galeno señaló que el “el caso debe dejar muchas enseñanzas”, ya que su relativa juventud no la eximió de adquirir la enfermedad. “Ese mensaje de juventud, engría, vitalidad, conocimientos, no nos hace inmunes -señaló-. Tenemos que tomar conciencia de este hecho, particularmente en este periodo; viene el buen tiempo, comenzamos a socializar más, estamos más expuestos, no podemos bajar la guardia”.

Ortiz -quien fue alumna de Dougnac durante sus años de estudiante universitaria-, era médica internista con 15 años de servicio. “Ella era una mujer joven, sana. Bajó la guardia y contrajo la enfermedad fuera del hospital”, apuntó el subsecretario.

“Esta enfermedad no da tregua -agregó-. No porque sean más jóvenes, están libres de una complicación como la que sufrió Carol”.

Además de las condolencias entregadas por el Colmed y el personal del recinto en que trabajaba, la muerte de la profesional fue lamentada también por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien insistió en que la población debe mantener las medidas de resguardo sanitario. “Es importante que sigamos insistiendo en las medidas de auto cuidado que es la única vacuna que tenemos en nuestro país”.