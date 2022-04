Minsal refuerza llamado a vacunación contra el Covid y detalla el calendario para esta semana

“Queremos hacer un llamado a toda la población, a las personas que aún no se ponen su esquema primario: hay un 8% de la población en el país que todavía no ha acudido a los centros de vacunación para recibir su esquema primario, y son personas que no están protegidas contra el Covid-19″, sostuvo esta tarde el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, tras recibir su cuarta dosis en el vacunatorio del Mall La Fábrica Patio Outlet, en San Joaquín.

“Nos acercamos al invierno, en donde la circulación viral de todos los virus respiratorios se incrementan, por lo tanto es muy importante que todas esas personas que no han acudido, que acudan”, añadió.

Sobre las cifras de vacunación, puntualizó, hay aproximadamente un 92% de avance con respecto al esquema primario y cerca de un 80% de avance a nivel nacional con respecto a la dosis de refuerzo.

“La situación actual es que luego de diciembre del año pasado, que fue el momento que estuvimos vacunando a una gran cantidad de personas, desde enero en adelante ha existido un enlentecimiento de la cantidad de dosis que se ponen diariamente”, explicó la autoridad.

A nivel regional, indicó por su parte el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, hay un 41% de avance respecto a la cobertura de vacunación de influenza, un avance del 90% de las personas que tienen 1 y 2 dosis contra Covid, un 80% con la tercera dosis y un 22% con respecto a la cuarta dosis.

“Hago un llamado a la ciudadania de que accedan a estos más de 76 puntos (de vacunación) que hay en la RM: Hay un grupo, de 3 a 5 años, que tenemos un número muy bajo de cobertura de vacunación, de 40%, de lo que respecta a lo que es Covid”, sostuvo.

Por otra parte, sobre qué posibilidad existe de una quinta dosis de vacunación contra el Covid-19, el subsecretario Cuadrado indicó que eso está siendo estudiado por la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP).

“Actualmente estamos mirando los datos de protección en los meses siguiente a las personas que ya han recibido su cuarta dosis de tal manera de saber cuánto dura esa protección. Esa es una pregunta que aún no está totalmente zanjada”, sostuvo.

Sin embargo, indicó, “lo más probable es que este es un virus para el cual vamos a necesitar vacunarnos de manera recurrente en el tiempo, como lo hacemos contra la influenza”, es decir, “una o dos dosis al año según sea la circulación viral de la variante en cuestión y también el riesgo que tiene el grupo”.

Calendario de vacunación para esta semana

Para esta semana, informó la autoridad sanitaria, el calendario de vacunación considera a aquellos que recibieron su dosis de refuerzo en octubre.

“A todas las personas que no se han puesto su tercera dosis, o primera dosis de refuerzo, los llamamos a ponerse al día, sobre todo a las personas que recibieron su esquema primario hasta el 26 de diciembre, y las personas que requieren ponerse su cuarta dosis, que son las personas que se habían puesto su primera dosis de refuerzo hasta el 31 de octubre”, expresó.

Así, el calendario para esta semana es el siguiente:

Para mayor detalle también se puede consultar el sitio del Minsal Yo Me Vacuno.

Además de la inoculación contra el Covid, el subsecretario Cuadrado también hizo especial hincapié en la campaña de vacunación contra la influenza, recordando que las personas pueden inocularse el mismo día con ambas vacunas.

“Estamos a la mitad de la campaña, todavía nos quedan algunas semanas antes de que comience el incremento más importante de la circulación viral, por lo tanto todos los grupos de riesgo y convocados a la vacunación contra la influenza, los invito a acercarse”, indicó.