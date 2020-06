Minsal valida metodología de estudio de Espacio Público y dice que entregará a comunidad científica la base de datos de fallecidos de los últimos 5 años

“A mí me parece que es válida”, dijo hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acerca de la metodología utilizada por un estudio de Espacio Público, donde se afirma que, durante ocho semanas, 712 decesos atribuibles al Covid-19 no fueron contabilizados.

En el reporte de 19 páginas se sostiene que “entre el 2 de abril y el 27 de mayo el número de fallecimientos que pueden atribuirse directa o indirectamente a la pandemia es de 1.537, una cifra mucho mayor que los 825 reportados por la autoridad”. La definición utilizada por el Ministerio de Salud “no contabiliza como muertes Covid-19 las defunciones en las que no se alcanza a realizar un examen PCR antes del deceso”, se añade.

Mañalich dijo que ayer se comunicó con el economista Eduardo Engel, quien lidera el centro de estudios, y que este le explicó la metodología utilizada.

“Me explicó latamente la metodología que habían usado para este estudio, que a mí me parece que es válida. Y en ese contexto, lo que este estudio señala es que, si ellos proyectan, de acuerdo a las variables históricas de los últimos 7 años, cómo ha progresado el número de fallecido, ajustado por edad, por población, por diferentes criterios, semana a semana, se encuentra con, voy a decir esta cifra, un exceso de fallecidos no explicados del orden de 700 personas. A la pregunta cuál podría ser la explicación de estos fallecidos no atribuidos a una causa. Evidentemente, él señala básicamente que puede deberse a dos situaciones. La primera que puede haber un subreporte de fallecidos atribuido a Covid. La segunda, que me produjo una preocupación intensa porque está reportado en otros países, es que personas que, indirectamente atribuibles a Covid, hayan fallecido por una enfermedad crónica. Que no habrían recibido atención adecuada o la habrían recibido tardíamente, producto de que no quisieron o no pudieron llegar a un centro de salud, o abandonaron un control de una enfermedad crónica de mal pronóstico".

En esa línea, dijo que el Minsal entregará a la comunidad científica la base de datos de los fallecidos de lo últimos 5 años. “En ese sentido tomamos la decisión en conjunto de que íbamos a poner a disposición, no solo de Espacio Público, sino de toda la comunidad científica, los fallecidos día por día. Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo con el Registro Civil para lograr esta información, porque normalmente el Deis (Departamento de Estadísticas e Información de Salud) se demora mucho tiempo en reprocesar hacia atrás esta información. Lo que vamos a hacer es entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto de fallecidos día por día durante los últimos 5 años, agrupados por grandes clasificaciones”.

Hoy se reportaron 93 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas.