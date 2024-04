Monsalve destaca que Macrozona Sur y regiones del norte “son más seguras” a un año del Plan Calles sin Violencia

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance este miércoles a un año de la implementación del Plan Calles sin Violencia, resaltando que el objetivo de la medida era “quebrar” la tendencia al alza de los delitos más violentos, como los homicidios. Asimismo, aseguró que la Macrozona Sur y regiones del norte, evidencian una baja en este tipo de delitos, convirtiéndose en zonas “más seguras”.

El plan de reforzamiento de seguridad se implementó en abril del año pasado en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país y que se concentró en las comunas que concentraban un 50% de los delitos violentos. En la Región Metropolitana, la medida abarcaba 22 comunas, donde se aumentarían los patrullajes, se fiscalizaría la tenencia de armas, se realizarían operativos masivos y puntos de control con foco en la búsqueda de personas prófugas de la justicia, entre otras medidas.

En ese contexto, el subsecretario Monsalve aseguró en entrevista con CNN Chile, que el objetivo de la medida era quebrar el alza en los homicidios.

“Cuando nosotros asumimos, Chile era un país donde los homicidios iban persistentemente al alza. Si yo miro hoy, esa realidad, esa tendencia al alza, hoy se detuvo. Creo que ese es el principal logro del Plan Calles sin Violencia, evidentemente la gente puede considerar que ese es un logro insuficiente, porque los homicidios son un delito violento, generan temor, y seguimos teniendo una alta cantidad, pero el objetivo inicial que se puso el gobierno fue quebrar la tendencia al alza (de los homicidios)”,

En ese sentido, detalló que eso se logró debido a que “se fortaleció la persecución penal, hay que recordar que hoy hay grupos ECOH de la fiscalía, cerca de 10 mil millones destinados a fortalecer el Ministerio Público, hay grupos especiales de la PDI, hay casi acumulados 600 mil controles, eso es presencia policial”.

Informes por homicidios

Respecto a las cifras de los delitos más violentos, como los homicidios, la autoridad destacó los informes que resaltan una baja este tipo de crímenes, aunque matizó que estos se han concentrado en la Región Metropolitana.

“Hablemos de cosas que conocemos. Conocemos las cifras consolidadas del Observatorio de Homicidios que comparó el primer semestre de 2023 con el primer semestre de 2022 (…) allí comparando los primeros semestres ya se produjo ese quiebre. El segundo dato que tenemos es el dato de las policías, que son víctimas de homicidios consumados (…) que demuestran lo mismo”, señaló Monsalve.

En ese sentido, afirmó que se conocerá un nuevo informe del Observatorio de Homicidios en una o dos semanas, que permitirá una comparación anual entre 2023 y 2022.

“Este logro, lo único que nos dice, es que previo a estas decisiones, previo al 2022, no había política para detener el alza de homicidios, hoy hay política y plan de crimen organizado, hay plan Calles sin Violencia, pero lo que nos dice que estamos terminando una etapa, por lo tanto, vendrá una segunda etapa, porque hay que mantener este quiebre, pero tenemos que ser más ambiciosos como país, porque lo que tenemos que lograr como país es disminuir de manera sustancial los homicidios”, afirmó el subsecretario.

Consultado por los resultados del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad a dos años de haber llegado a La Moneda y si el país es más seguro ahora que en la administración pasada, Monsalve señaló que “esa es una respuesta compuesta: es más seguro en la Macrozona Sur, tenemos un 50% menos de hechos de violencia que el 2021, en lo que vamos de este año tenemos un 25% menos de hechos de violencia que el 2023 (...). Otro dato, en el norte, en Tarapacá, el año pasado a esta fecha llevábamos 18 homicidios, este año llevamos ocho. Coquimbo teníamos 20 el año pasado, hoy tenemos nueve″.

“Si me preguntas si Chile es más seguro, en la Macrozona Sur, te aseguro que es más seguro, y las regiones del norte, hay claramente una disminución en materia de homicidios”, complementó.

Sin embargo, matizó con lo ocurrido en el resto del país y específicamente de los delitos violentos en la Región Metropolitana, los que consideró “están muy concentrados” en la zona. “Creo que ahí hay un gran desafío”, señaló.

Asimismo, apostó por la aprobación de un pacto fiscal, que permitirá más policías para realizar mayores fiscalizaciones y así mejorar la presencia policial en los territorios, para revertir la sensación de inseguridad. Sin embargo, no comprometió cifras de en cuánto podría aumentar la dotación policial durante esta administración tras la luz verde a la reforma tributaria.

“Aquellos que se niegan a los acuerdos, favorecen los delitos y el crimen organizado. Los acuerdos son para el país, no son para un gobierno. Cuando hay más policías, no son más policías para un gobierno, son más policías para las personas, para los barrios (...) este no es un problema del gobierno, es un problema del país”, apuntó Monsalve contra la oposición.

Existencia del Tren de Aragua y convenio con Venezuela

Durante la conversación, Monsalve también abordó las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, quien afirmó que el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, “no existe”.

“Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta. Como lo hicieron con el supuesto Cartel de Los Soles. Entonces se venció el discurso del Cartel de Los Soles, se demostró que eso es una organización que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan una del llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca”, afirmó Gil en Colombia.

“¿Sabes por qué en materia de seguridad hay que ser serios? Porque detrás de la inseguridad, hay víctimas. Hay personas que lamentablemente son víctimas de los delitos”, partió respondiendo Monsalve.

“Creo que el canciller no ha sido serio y no ha sido responsable, y se desmiente en sus dichos por propias autoridades venezolanas (...) en septiembre del año pasado decía el ministro del Interior venezolano, que informaba al mundo que habían tomado detenidos integrantes del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón”, espetó el otrora diputado.

“(...) La verdad, es que negar la realidad es poco serio y poco responsable y por eso hemos rechazado tan tajantemente las declaraciones del canciller venezolano”, agregó.

Monsalve también abordó el convenio de colaboración policial suscrito entre Chile y Venezuela, momento en el que aseguró que “nadie me nombró al Tren de Aragua”.

Sobre el mismo, destacó que este se encuentra firmado, pero no se encuentra implementado, debido a que aún no se ha nombrado la contraparte venezolana por parte de la Policía de Venezuela “por lo tanto, imposible implementar el convenio”.

Si bien valoró la existencia de este convenio, que calificó como un “instrumento”, también afirmó que está en constante evaluación.

“Si el convenio se transforma en un papel inútil que no permite lograr los objetivos del país, evidentemente el propio convenio contiene cláusulas y artículos que permiten dejarlo sin efecto, y por supuesto, Chile tiene que evaluar todos los instrumentos de relación que tiene con Venezuela, pero eso se hace en conjunto y eso lo conversaremos con la ministra, con la Cancillería y determinaremos al respecto si llegamos a la convicción de si este convenio no es útil”, cerró.