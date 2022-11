Monsalve por camioneros que mantienen paro: “El país y el gobierno no pueden pagar los conflictos de liderazgo que hay al interior de los gremios”

Son 36 los focos de movilizaciones de camioneros, con vehículos estacionados en la berma y en algunos pocos casos utilizando una pista de la vía, que se han reportado hasta esta mañana, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El domingo, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y Fedequinta se comprometieron a retirar sus vehículos de las vías tras lograr un acuerdo con el gobierno, el que contempla un congelamiento del precio del combustible por 120 días -cuatro meses- y un alza tope de $15 pesos por litro cada 21 días, por un año.

También, una inyección de US$1.500 millones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en la Ley de Presupuestos 2023 y una mesa de trabajo entre el gobierno, gremios de camioneros y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Pero, a pesar del acuerdo, hay organizaciones que decidieron continuar con el paro. Se trata de las agrupaciones Fuerza del Norte y Federación de Camioneros Centro Sur, quienes tienen como condición la baja del precio de los combustibles para deponer la movilización que mantienen desde hace una semana.

Sin embargo, desde el gobierno descartaron esa posibilidad. “Chile no está en condiciones de ocupar recursos públicos en resolver un tema de privados”, señaló el domingo Monsalve, mensaje que reiteró este lunes.

En diálogo con Radio Duna, hoy el subsecretario del Interior argumentó que se trata de una petición “imposible” desde el punto de vista del gasto fiscal y advirtió que la continuidad del paro en algunos puntos del país responde a una “disputa de liderazgo” entre organizaciones.

“Tenemos un acuerdo muy amplio, y ese acuerdo amplio lo tenemos porque el gobierno se ha hecho cargo y ocupado de los problemas que se han planteando (...). ¿Por qué se mantienen 36 puntos entonces? El país y el gobierno no pueden pagar los conflictos de liderazgo que hay al interior de los gremios de los camioneros”, indicó Monsalve.

“¿Qué justificación tiene que los camioneros sigan en paro en 36 puntos? Solamente una disputa de liderazgo al interior, porque los que están son organizaciones nuevas que están disputando liderazgo con las organizaciones más tradicionales, pero nosotros ni el gobierno ni el país se puede hacer cargo de esa disputa”, insistió.

Además, a juicio del subsecretario del Interior, la rebaja del precio de los combustibles es una demanda “absolutamente fuera de cualquier posibilidad” y remarcó que “el gobierno no la va a aceptar, no por tozudez, no por inflexibilidad”, sino porque es “imposible”.

“El sector que queda movilizado ha colocado como condición una rebaja en el costo de los combustibles, de todos los combustibles, eso desde el punto de vista fiscal es completamente imposible. Además, no sería correcto, por eso que ayer (domingo) dije, no corresponde que con recursos públicos vayamos a resolver una demanda que es completamente abusiva y desmedida”, enfatizó.

La autoridad también destacó el acuerdo adoptado entre el gobierno y algunas organizaciones, y llamó a las agrupaciones que continúan en paro a suscribirse, argumentando que existe consenso en respuestas a demandas como la seguridad.

“Hemos estructurado una respuesta que la construimos con ellos (...), ellos se sintieron conformes, aceptaron la propuesta en matera de seguridad, por lo tanto, creo que están las condiciones para que ellos desistan de la movilización y se sumen a un acuerdo que hoy es amplio por la mayoría de los sectores de transporte”, insistió Monsalve.

Una de las líneas de acción que adoptó el Ejecutivo para despejar las rutas fue instruir a Carabineros la detención de quienes obstruyan el libre tránsito, además de invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

En ese sentido, ante la continuidad de algunos bloqueos, el subsecretario del Interior remarcó esta mañana que “nosotros no vamos a permitir que se obstruya el tránsito en las rutas, y donde eso ocurre, la instrucción es muy clara, Carabineros interviene para despejar las rutas”. Así, detalló que quienes no accedan al desbloqueo “se van detenidos”.

Además, descartó el retiro de las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado frente a la petición de algunas agrupaciones.

“No es parte del acuerdo, quiero ser muy claro en eso. Efectivamente en la primera conversación se nos quiso colocar esa condición, pero el gobierno y yo, yo en representación del gobierno, no las aceptamos”, aseveró.