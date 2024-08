Montan simulacro de siniestro vial para llamar a responsabilidad de conductores en antesala de fin de semana largo

El Ministerio de Transportes, Carabineros, Bomberos de Ñuñoa y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Metropolitano realizaron una demostración de las consecuencias del exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones al conducir, en la antesala del fin de semana largo por el viernes “sándwich” tras el festivo religioso por la conmemoración de la Asunción de la Virgen este 15 de agosto.

La acción se desarrolló en el marco de la campaña “Esto es lo que no queremos informar”, una de las acciones que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) está desarrollando este año a través de la Conaset para reducir las muertes en siniestros de tránsito.

El mensaje de la campaña es que un choque o un atropello no son accidentes, sino consecuencias directas de malas conductas viales.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Renata Infante, y la general jefa de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros de Chile, Marcela González, participaron en la escenificación de un choque provocado por un conductor que, a exceso de velocidad y por ir manipulando su celular, impacta a otro vehículo.

“Lo que estamos viendo acá es uno más de los casi 80 mil siniestros viales que ocurren cada año en nuestro país. Son eventos que le llamamos siniestros viales porque de accidente no tienen nada; sus causas son perfectamente evitables”, explicó el ministro Muñoz.

La autoridad informó que cada año mueren 2 mil personas en estos eventos, principalmente provocados por el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y distracciones como manipular un teléfono celular, a lo que se suman el transitar sin cinturón de seguridad y niñas y niños que no van en un sistema de retención infantil bien instalado.

Por su parte, la general Marcela González explicó la puesta en escena en la que participaron, además de Carabineros, personal del SAMU y voluntarios de Bomberos, que desarrollaron las acciones reales que se adoptan ante un siniestro vial.

“Acá tenemos frente a nosotros un siniestro vial con fallecidos. Con, afortunadamente, un bebé que se salvó porque estaba haciendo uso de su sistema de retención infantil. Tuvo suerte porque hay 48 niños que este año fallecieron por el no uso del sistema de retención infantil. Aquí tenemos un siniestro vial, que de accidente no tiene nada. Tenemos una persona que consumió alcohol y estaba conduciendo, vio su celular, genera un siniestro vial frontal y fallece y deja a otras personas lesionadas. Este tipo de noticias son las que no queremos dar”, enfatizó la autoridad de Carabineros.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, explicó que, en promedio, cada día mueren entre cuatro y cinco personas en siniestros viales.

“Es urgente que entendamos que no se debe usar el celular al momento de conducir. Es urgente que entendamos que se debe usar el cinturón de seguridad en todos los asientos, como pasajeros, como conductor o como copiloto. Es urgente y muy relevante que entendamos que todas las personas que transportan niños y niñas deben llevarlos con su sistema de retención infantil, porque es la única forma de mantenerlos con vida si es que sucede un siniestro vial”, sostuvo.

De acuerdo a cifras de Transportes, durante el 2023, ocurrieron 78.238 siniestros viales, cifra 9% inferior a 2022. En cuanto a las principales causas que provocaron resultado de muerte, siguen liderando la conducción imprudente o distracciones (63% de los casos), además de velocidad (10%).

En tanto, las estadísticas preliminares de Carabineros de Chile muestran que, hasta el 11 de agosto de 2024 ya han fallecido 885 personas, un 17% menos que en el mismo periodo del 2023 (1.069).