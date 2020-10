MOP informa facilidades para personas que deban ir a votar de una región a otra

Facilitar el traslado de personas que deban ir a votar de una región a otra. Esa la idea de las medidas que el ministerio de Obras Públicas ha tomado con miras al plebiscito del próximo domingo. Así lo informó el titular de la cartera, Alfredo Moreno.

Así, las personas que deban trasladarse podrán hacerlo desde el día 23 hasta 48 horas después que se cierren las mesas de votación.

¿Qué deben portar para atravesar las aduanas sanitarias? Carnet de identidad, pasaporte sanitario, la consulta de los datos electorales donde se certifique que la persona está habilitada para sufragar, además del local de votación.

“Las personas que se encuentren en cuarentena, si esa cuarentena es porque están contagiados o porque han tenido contactos estrechos, no pueden ir a votar, y por lo tanto tampoco pueden trasladarse -señaló Moreno-. Sin embargo, las personas que han ingresado recientemente a Chile sí pueden hacerlo, agregando a los documentos que ya mencioné un [test]PCR con una antigüedad no superior a 72 horas que establezca que no tengan contagios, es decir un PCR negativo”.

En los casos de las regiones de Aysén y Magallanes, Moreno señaló que solo se permitirá el ingreso de personas a votar, y que tengan un PCR no mayor a 72 horas máximo.

El titular de OOPP aclaró que estas medidas solo aplican para ir a sufragar. “Las personas que requieran hacer otros trámites, tienen que hacerlo con los permisos que están vigentes".