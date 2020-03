Mujer diagnosticada con Covid-19 detenida en Jumbo: “El médico me había casi dado de alta"

Un gran contigente policial causó el sábado pasado una mujer de 63 años que, con un diagnóstico de coronavirus, intentó ingresar al Jumbo del mall Alto Las Condes en Santiago.

Si bien su paso fue detenido por los guardias del lugar y posteriormente por Carabineros - quienes fueron alertados por funcionarios del centro Integramédica al que la mujer había visitado con anterioridad, el marido e hijo de la mujer lograron hacer ingreso al supermercado para hacer las compras, lo que provocó la evacuación y posterior cierre del lugar para ser sanitizado.

Ahora, y en entrevista con La Segunda, la mujer - de nombre Mireya Dañobeitía -y su esposo Marco Bravo, dieron su testimonio, indicando que sí contaban con los permisos para transitar en la zona de cuarentena.

“Nosotros los mostramos, pero Carabineros no nos dejó hablar. Nos decía que no les mostráramos nada porque estábamos infringiendo la norma. No tuvimos derecho a pataleo”, aseguró a La Segunda Bravo.

Según detalló por su parte Dañobeitía, ese día se cumplían los 14 días desde que se había emitido su licencia por coronavirus. Es por eso que obtuvo el permiso para ir al supermercado junto a su esposo e hijo.

“Pedimos los permisos por Comisaría Virtual y no hubo ninguna oposición, simplemente nos emitieron los permisos. Si el sistema nos hubiese dicho usted no puede salir porque tiene contacto con Covid positivo, no le quepa ninguna duda que no hubiésemos salido”, sostuvo Bravo.

De acuerdo a Dañobeitía, se atendió en Integramédica porque quería que la evaluaran para ver su estado. El médico que la atendió, indicó, “la vio bien”, pero ella insistió en que quería “una radiografía que certificara que estaba ok para salir a trabajar y estar en contacto con más gente”.

De acuerdo a La Segunda, Dañobeitía es doctora y se dedica a la fiscalización de licencias médicas en la administración pública.

Según explicó, el doctor de Integramédica le dio la orden para realizarse la radiografía y le dio 7 días más de licencia.

“La única falta de ella puede haber sido que salió al límite de que se terminara su licencia. Pero fue para ir al médico y confirmara que hoy podía volver a trabajar”, indicó su esposo.

Ingreso al supermercado

Mientras ella estaba con el doctor, explican, Bravo y su hijo fueron al supermercado a realizar compras, sin embargo se dieron cuenta cuando estaban al interior del lugar que ella era quien tenía la tarjeta de crédito, así que se comunicaron y acordaron que ella bajaría de Integramédica para pasársela.

“Ella conoce perfectamente la situación, porque es médico. Había tomado todas las precauciones: mascarilla, alcohol gel, pero al intentar ingresar para ubicarme la detuvieron", indica Bravo. "El argumento que le dieron es que solamente podría ingresar una persona por familia, pero en el supermercado habían grupos comprando. Otro guardia me repitió la misma versión. Entonces aparece otra persona y le dice que no puede entrar porque está diagnosticada con Covid-19”.

Sobre si tiene o no el virus, la mujer reiteró que el médico de Integramédica que la revisó le dijo que “la veía bien”, y que ella por seguridad le insistió en la radiografía.

“A mi marido y mi hijo les hicieron el examen para saber si tienen coronavirus hace 12 o 13 días y todavía no tienen el resultado. De todas maneras todos hicimos la cuarentena”, reiteró.

Sobre todo el protocolo que se tuvo que llevar a cabo, y la situación de riesgo en la que se sintieron expuestos los trabajadores del supermercado, Mireya Dañobeitía sostiene que fue “porque se dio la información errada” de la situación.

“El médico me había dado casi de alta. Yo insistí en que por favor me tomara una radiografía, porque ni siquiera revisó si estaba eliminando gérmenes o no”, sostuvo.