Municipalidad de Viña del Mar oficia nuevamente a Chilquinta por cobro de luz a damnificados y solicita apoyo del gobierno en el diálogo

Este domingo, la Municipalidad de Viña del Mar ofició nuevamente a la empresa distribuidora de electricidad Chilquinta para que exima a los damnificados de la comuna del cobro de las cuentas eléctricas.

El municipio ya había oficiado a la compañía el pasado 11 de junio, para que evaluase los cobros del servicio de energía eléctrica a los clientes afectados por el megaincendio de inicios de febrero. Esto, luego de que los propios damnificados alertaran sobre el cobro de cuentas de luz a precios elevados.

“Como municipio estamos desplegados permanentemente en todos los cerros de la ciudad y tenemos un punto de operaciones particularmente en El Olivar, en el sector siniestrado. Las mismas vecinas y vecinos nos han alertado la situación de los cobros de la empresa eléctrica, por lo que habíamos ya oficiado hace un par de meses y hoy día vamos a reiterar el compromiso para poder entregar una mano a quienes lo han perdido todo”, explicó la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti (FA).

En este sentido, la jefa comunal sostuvo que esperan “el apoyo del gobierno central para que puedan ser un colaborador en esta interlocución que es tan importante y que nos ayuden a solucionar este problema. Las personas lo han perdido todo y hoy además no pueden recibir este golpe con cobros de esta magnitud”.

“Vamos a buscar todas las formas posibles para que todas las evaluaciones sociales y la ficha FIBE, las consideraciones técnicas puedan estar a la hora de realizar cobros efectuados en base al contexto que las familias están viviendo. Necesitamos ayuda, vamos a ser parte del puente de la conversación y apoyar a quienes hoy día necesitan del apoyo de la instituciones públicas”, añadió la autoridad comunal.

Diputado Longton ingresa oficio por cobros a damnificados

El diputado Andrés Longton (RN) -representante del 6° distrito, Región de Valparaíso- ingresó un oficio para que se fiscalicen las prácticas de facturación de Chilquinta hacia los afectados por los incendios en Viña del Mar y Quilpué.

El legislador calificó los cobros como “una falta de criterio” y enfatizó en que los damnificados “son personas que no solamente no han podido volver a sus casas, sino que además algunas están demolidas u otras en proceso de demolición, es decir, no han efectuado ningún gasto”.

“No pueden cobrarles de un día para otro esa cantidad exorbitante de dinero a familias que lo perdieron todo, es por eso que hemos oficiado a la Superintendencia (de Electricidad y Combustibles) para que fiscalice este proceso, pero también le pedimos directamente al gobierno que los subsidios empiecen a aplicarlos directamente sobre estas familias y que también haga las gestiones correspondientes con con las empresas a cargo”, solicitó el parlamentario.