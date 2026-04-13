Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha respaldado este lunes el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán en la capital de Pakistán, Islamabad.

“Apoyamos esta postura firme y mantenemos una coordinación constante con Estados Unidos”, ha señalado Netanyahu tras una reunión con su gabinete, negando que haya una “desconexión” con Washington y reiterando que Estados Unidos e Israel tienen una “coordinación sin precedentes”.

El primer ministro israelí ha informado además de que mantuvo en la víspera una conversación telefónica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la que dialogaron sobre el “fracaso” de las negociaciones con Irán debido a la negativa de Teherán de abrir “inmediatamente” el estrecho de Ormuz, además de negarse a detener el enriquecimiento de uranio y eliminar todo el material enriquecido.

“El Estado de Israel se encuentra en la cúspide de su poder, y lo más importante que cabe decir en vísperas del Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto es lo siguiente: Si no hubiéramos actuado (...) los nombres de Isfahán, Natanz, Fordow y Bushehr serían recordados como Auschwitz, Majdanek y Sobibor”, ha argüido Netanyahu, según un comunicado de su oficina.

Sus palabras se producen después de que Trump anunciara el domingo que la Armada estadounidense impondrá desde este lunes un bloqueo al estrecho de Ormuz y amenazó con interceptar “en aguas internacionales” cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Este bloqueo, según precisó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), se aplicará “imparcialmente” contra buques “de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo -en referencia al golfo Pérsico- y del golfo de Omán”.

Las conversaciones tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas -puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.