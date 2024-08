“No nos puede tomar por ilusos”: Carter responde a Tohá y la llama a transparentar cifras por despliegue policial en La Florida

Luego de un cruce de declaraciones entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, esta tarde el jefe comunal volvió a arremeter contra la secretaria de Estado debido a los recursos anunciados en materia de seguridad y la transparencia en torno a las cifras de efectivos policiales desplegados en su comuna.

Carter, en la antesala, señaló que “nosotros tenemos serias dudas, que este plan esté hoy en día orientado políticamente a defender comunas que a este gobierno le interesa potenciar en las próximas elecciones municipales”.

En ese contexto, durante la mañana, la jefa de gabinete, respondió a los cuestionamientos hechos por Carter en torno al despliegue anunciado en el marco de la segunda etapa del plan Calle Sin Violencia y que incluyó modificaciones en los operativos policiales con los llamados despliegues “enjambre”.

“Nosotros tuvimos una reunión con todos los alcaldes de la Región Metropolitana, donde las autoridades de Carabineros presentaron el plan. El plan consiste en distribuir estos equipos adicionales en 192 cuadrículas que se ubican en las 52 comunas de la Región Metropolitana, sin excepción”, dijo, descartando lo planteado por Carter, desde una actividad en La Granja.

“Entonces quisiera saber en base a qué el alcalde hace esa afirmación. ¿Con qué antecedente hace esa afirmación?”, cuestionó.

Ahora, el jefe comunal, volvió a insistir en que la ministra Carolina Tohá debe transparentar las cifras de los carabineros que tendrán los municipios en la Región Metropolitana bajo el marco de la nueva etapa del plan Calles sin Violencia, como La Florida o Puente Alto.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, presenta detalles de aumento de dotación y nuevos planes operativos para la Región Metropolitana de Carabineros y Policía de Investigaciones, en el marco de las medidas anunciadas por el Presidente, para fortalecer el combate contra el crimen. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

En ese sentido, Carter afirmó que en la nueva etapa del plan del Ejecutivo para reducir episodios violentos en la vía pública, solo se ha realizado un operativo nocturno en su comuna, el cual contempló el despliegue de 20 uniformados.

“Hay que pedirle a la ministra del Interior que no sea tan patuda. La ministra Tohá ha estado actuando con un nivel de patudez increíble. La que maneja las cifras, la que tiene los datos, es ella… Ella es la que sabe y el gobierno sabe perfectamente cuántos carabineros, en qué lugar y cuántas veces lo han utilizado y son datos que no comparten. Los alcaldes no tenemos ningún número concreto”, afirmó Carter.

“Lo que sí sabemos que La Florida hace dos semanas atrás, en el último gran operativo metropolitano hubo 20 carabineros para toda La Florida. Todo Chile pudo ver como en Santiago hubo cientos de carabineros desplegados. La ministra del Interior no nos puede tomar por ilusos. Yo sé que ella piensa que los chilenos son tontos, pero la que tiene los datos es ella… ministra, no sea patuda, usted los tiene”, criticó el alcalde de La Florida, ante la petición de transparentar los datos que avalaron su crítica respecto al despliegue policial.

En ese sentido, Carter emplazó a la ministra Tohá a actuar con veracidad respecto a los datos: “ministra transparente los datos, pero sin mentir, sin alterarnos, porque es evidente que hay un tratamiento para Santiago centro y para las comunas de Gobierno que para las comunas que no son de gobierno ¿Cuántos carabineros ha utilizado en Santiago? ¿Cuántos en La Florida y cuántos en Puente Alto? Yo sé que están campaña, les cuesta reconocerlo”.