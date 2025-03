Matías Toledo, alcalde de Puente Alto: “En seguridad el gobierno nos escucha, pero no se nos toma en cuenta: muchas veces nos hace perder el tiempo”

Una trotadora y varios emblemas del Club U. de Chile adornan la oficina de Matías Toledo (35), alcalde de Puente Alto que esta semana cumplió 100 días en un cargo que ejerce, a veces, hasta las 2 o 3 de la mañana. Su poco tiempo libre, asegura, lo destina a ir al estadio para ver a la U y a compartir con su hija y sobrina. “Antiguamente nos hacíamos cargo de ciertas problemáticas de nuestros vecinos y vecinas, pero hoy día administrar la comuna más grande y un municipio de puertas abiertas conlleva mucho estrés”, dice.

Uno de esos problemas vecinales es la seguridad, el tema que se ha tomado la agenda de los ediles y que esta semana, en medio del debate por la Ley de Seguridad Municipal, llevó al alcalde a firmar un acuerdo con pares que van desde el Partido Republicano al Partido Comunista.

“Si uno dice un octubrista y un republicano se pueden poner de acuerdo, ¿por qué no se están poniendo de acuerdo estos otros muñecos? Es una señal política decir que lo más importante es resolver el problema”, asegura.

¿Esperaba esta vorágine?

La verdad es que imaginábamos que iba a ser así. Nosotros hicimos una apuesta en Puente Alto que es distinta a todos los otros gobiernos comunales, aunque sea bastante cliché. Decidimos dejar gente de la administración pasada y por ahí nos intentaron pegar, pero dejamos a la gente según sus capacidades profesionales. Hoy día tenemos un municipio compuesta por profesionales de izquierda y derecha. Hay funcionarios que son buenos profesionales, más allá de su militancia y a la fecha nos ha producido un buen trabajo.

¿Cuáles considera que son sus principales logros?

En la interna fue el alza del sueldo del 24,5%. Eso para un trabajador de a pie, ganando líquido $ 434.000, significan 100, 120.000 pesos, es bien significativo.

Eso le costó sus primeras críticas.

Más allá de las críticas que puedan hacer algunos personeros políticos lo importante era el resultado, que es dignificar el trabajo, sobre todo el del funcionario municipal, que muchas veces es el que está expuesto, y generalmente son adultos mayores. La otra conquista interna fue que eliminamos varias comisiones para ver quién ganaba horas extras o ascensos. También reconocimos el trabajo de distintos funcionarios. En la externa desarrollamos el plan Marzo. Otro logro es la sistematización de nuestro programa y modelo de gestión llamado Recuperación del Espacio Público, donde definimos un polígono a intervenir y lo hemos hecho en cinco o seis lugares. Llevamos todos los servicios operativos y no operativos del municipio y le cambiamos la cara al territorio. Los vecinos ven que el Estado, que finalmente es el municipio, llega. Creemos que es la forma que se construye patria y se recupera espacio público.

¿Por qué algo que suena simple en los papeles no se realiza?

Porque el Estado lamentablemente es fácil de permear. Los funcionarios, cuando no existen buenos procesos de control, también son muy susceptibles a la corrupción. En este momento tenemos alrededor de 15 o 20 sumarios corriendo porque tomamos la decisión política de denunciar los casos de corrupción.

De los hechos que ha ido denunciando, el exalcalde Codina y el exalcalde Ossandón, ¿cree que asumieron responsabilidad?

Claramente no asumieron responsabilidad. Sobre todo Codina no asumió responsabilidad política. Si bien Codina sacó un comunicado diciendo que él había hecho denuncias en su momento no se hizo cargo de este tipo de casos.

¿La municipalidad y la comuna estaban cooptadas?

Claro que sí. Uno de los partidos que ha cometido más errores de exponer a su militancia política es Renovación Nacional. Muchos eran de Puente Alto.

Pero a pesar de eso decidió mantener a algunos.

Puede ser una apuesta arriesgada, que va muy a contrapelo de lo que hace todo el mundo, que es llega la izquierda, saca a toda la derecha. Llega la derecha, saca a toda la izquierda. Si yo le cierro las puertas a Renovación Nacional o a los republicanos termino cerrando la puerta a mis vecinos. Acá no estamos discutiendo si el aborto tiene que ser legal o no, acá estamos discutiendo si hay que instalar el lomo de toro.

¿No le trae costos de quienes lo respaldaron?

La verdad es que no. ¿Quién nos respaldó en nuestra candidatura para la alcaldía? Acá el Partido Socialista levantó candidatos, el Frente Amplio (FA) tampoco decidió apoyarnos. Tampoco le debemos nada al oficialismo, nos hemos rascado con nuestras propias uñas. Si bien tenemos una excelente relación con el gobierno, un programa que se quiera implementar en Puente Alto no es porque les caiga bien, sino porque necesitamos que este programa llegue a los vecinos y vecinas. Vamos a ser siempre impulsores de todo tipo de beneficios que vengan el Estado.

¿Cuál es su radiografía de la seguridad del país? ¿Hay una crisis?

La verdad es que sí, tenemos una crisis de seguridad, sobre todo más en el sector oriente y en el centro. Tenemos otro tipo de delitos, de connotación social mucho más elevada. Hemos tenido la fortuna en Puente Alto que todavía no han llegado. Veo que hay una problemática de Estado en materia de seguridad y es porque a los municipios se nos exige mucho, pero se nos entrega muy pocas atribuciones para poder hacer el trabajo. La comunidad nos exige, nosotros queremos hacer la pega, pero el Estado no nos entrega las atribuciones, por ejemplo, para tener más personal. Si pudiéramos tener atribuciones, quizás un arma no letal, un taser, o un arma traumática.

¿Por qué se resiste tanto el uso de ese tipo de herramientas?

Por un lado hay una discusión un poco más ideológica, que puede tener que ver con el tema de los derechos humanos. Y, por otro lado, también hay una discusión que tiene que ver con los números y escenarios de otros países, pero también la idiosincrasia es distinta. Si no siempre la misma política va a resultar de la misma manera. Ahí se entrampa mucho la discusión. No creemos que necesariamente tenga que existir una nueva policía municipal, pero sí que tengamos más atribuciones.

¿Ha podido sostener conversaciones con el gobierno sobre este tema?

Sí, pero lamentablemente como que se escucha, pero no se toma en cuenta. Yo no puedo decir que no se escucha, en temas de seguridad, pero cada una de las indicaciones que hemos dado no las toman en cuenta. Cuando se hizo la distribución de carabineros a Puente Alto llegaron, pero a Bajos de Mena no. Dijeron que eso no iba a ocurrir y ocurrió. Claro, nos juntamos, pero juntarnos para qué. Muchas veces nos hacen perder un poco el tiempo.

¿Qué sentido le ve entonces hacer estos llamados al gobierno?

Es importante que existan los espacios de reunión. Pero también es importante salir a decir al gobierno como, buena onda que nos escuchen, pero también háganos caso. Y también tenemos que salir a golpear, porque como estamos a disposición, uno también espera que la institucionalidad se ponga a disposición de quienes estamos haciendo la pega en el territorio.

La alcaldesa Karina Delfino decía que incluir armas no letales en la ley tiene que ser una discusión siguiente. ¿Comparte?

En términos prácticos, creo que sería positivo. La discusión, si está parada en ese punto, discutámoslo después para poder aprobar luego la ley porque hoy día estamos todos los municipios con problemas de contratación de personal.

Pero que nos den una, porque no nos han dado ninguna. Ese es el tema. Y nos tienen a todos los municipios un poco acogotados. Nos hemos puesto tan burócratas que no nos permiten hacer la pega. ¿Lo llamaron de La Moneda después de firmar el convenio con alcaldes de oposición?

No. Pero escuché por ahí que el Frente Amplio había dicho que yo era de derecha.

¿Y cuál es el trasfondo de haber firmado un acuerdo que incluye, entre otros, a los republicanos?

El convenio tiene dos ejes, uno operativo y uno político. El operativo es disponibilizar con las demás comunas todas las herramientas que tengamos para el combate a la delincuencia. El punto político es que hay alcaldes de izquierda y de derecha, de los republicanos y a mí que me han tratado de octubrista, y decir que lo más importante es la seguridad.

¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno en seguridad?

En su conjunto no ha sido negativo. Todos los esfuerzos ciertos del gobierno se ven transparentados en lo que hacen las policías en las calles, más allá de lo discursivo. Sí creo que existe esta crisis de seguridad, que existe falta de personal. También le ha afectado La Araucanía, porque el estado constante de Excepción tiene mucho personal desplegado en la zona. Y vemos que muchas veces tampoco ha sido tan necesario y tampoco creemos que el conflicto se solucione de manera armada. Ahí el gobierno se ha caído harto. Al principio el gobierno tenía una posición mucho más dialogante, hoy tiene una posición mucho más represiva y tiene desplegado a mucho personal de seguridad en la zona.

El Presidente Gabriel Boric se tomó una selfie con el alcalde electo de Puente Alto Matías Toledo, la noche de los resultados de las elecciones.

¿Y cómo evalúa el Plan Calles Sin Violencia?

Desde la percepción ciudadana no se siente el Plan Calles Sin Violencia. Si yo lo analizo como un sujeto político me doy cuenta que cayó tal banda, que se hizo un operativo, que están planificando la nueva intervención en otro campamento y que en la parte operativa no se puede comunicar mucho. Claramente hay un trabajo bien importante. Pero la gente vive con los ruidos molestos, con la violencia en calles y poblaciones, con muchas armas, con balaceras, y ahí es donde falta el Estado.

Algunos alcaldes han mencionado la posibilidad del apoyo militar en zonas críticas. ¿Qué mirada tiene al respecto?

Los militares podrían aportar en otras cosas, pero no en labores de ese tipo. Los departamentos de inteligencia de los militares debiesen estar trabajando de manera colaborativa con las policías. También si tienen escuadrones especiales y necesitamos, por ejemplo, hacer allanamiento de lugares conflictivos por alto tráfico de drogas, por alto tráfico de armas, que también pongan sus unidades a disposición. Pero la seguridad diaria la tiene que hacer el carabinero, la tiene que hacer PDI.

Usted publicó un tweet favorable a Tomás Vodanovic. ¿Qué características debe tener un candidato a la presidencia?

Tiene que ser una persona que tenga las capacidades de ganar y segundo que tenga capacidad de consenso y articulación. Creo que la figura de Carolina Tobá no cumple ninguna de las dos. Primero, no es de consenso y segundo, no tiene las capacidades de ganar. Tomás Vodanovic cumple con los criterios y yo no soy del FA, ni oficialista, ni de la línea política de Tomás. El otro que cumple con esas condiciones puede ser Claudio Orrego. Sin embargo, no tiene el apoyo de los partidos. Otra persona que puede tenerlo es Rodrigo Mundaca, el gobernador de la quinta región. Salir de la Metropolitana también nos puede hacer bien. Este tema lo conversé con Claudio Castro (alcalde de Renca, ex DC) que creemos que ha sido un excelente alcalde. Sin embargo, no es una comuna muy grande, la gente no lo conoce tanto, pero sí ha hecho una labor bien importante.

¿Jeannette Jara o Gonzalo Winter?

Jeannette Jara también puede ser una carta. A Gonzalo Winter creo que el mismo FA lo terminó bajando. El Presidente del país y la figura máxima del FA levantó una candidatura presidencial por al lado, que era una ministra. Y esta figura presidencial no es del FA, sino que es una figura del producto de lo que salió del gobierno. El oficialismo era una figura del FA. Y el Presidente era una figura del FA. Y el oficialismo era un poco más progresista, un poco más de izquierda. Pero después fueron saliendo algunos, entrando otros, terminó más para el lado de la Concertación. Y hoy día la figura sucesora es precisamente ese mundo, que es Carolina Tohá.

¿Piensa que el gobierno entró de una forma y terminó de otra?

Claramente sí. Tengo una crítica y no es una hacia las personas o hacia el mismo FA, tiene que ver con los procesos políticos. Terminan quemando todas las naves. Jackson, que es un excelente político que resuelve, salió quemado por un caso que ni siquiera era de él. A Siches la quemaron de inmediato en Interior. Si hubiese sido ministra de Salud capaz que hubiese sido la carta presidencial. Crispi en el segundo piso... Uno podría empezar a nombrar diferentes cartas que se terminan quemando por malas jugadas políticas. Es parte del proceso de maduración de un proyecto político.

¿Por eso no se declara oficialista o no se sube al carro del FA?

Tiene que ver con la forma y los fondos. Creemos que es muy importante la labor que se hace desde el municipalismo hacia los territorios. Creemos en esa forma de trabajo que tiene que ver un poco más con los vecinos. Desde ahí estamos articulando algo un poco más distinto.

Si no es oficialista, ¿cómo se declara hacia el gobierno?

Apoyo crítico. Cualquier municipio debe ser apoyo crítico, entendiendo que trabajan con gobiernos de turno.

¿La izquierda más joven perdió la conexión con la gente?

Hay un sector de la izquierda que perdió el norte después del proceso constituyente. Que se han dedicado a estar más en una trinchera de nicho ideológico más que salir a disputar el sentido común. Hoy día el sentido común lo tiene secuestrado el Partido Republicano, como si fuese normal tener 40 cárceles rebalsadas y volviéramos a la esclavitud. Pero tampoco hay otro modelo disputando el sentido común.

De cara a las próximas elecciones y si se le pide la ayuda, ¿va a apoyar al gobierno y a la izquierda entendiendo que a usted no lo apoyaron para su candidatura?

No se trata de que yo apoyo o no porque me apoyaron o no. Esta cocina, como toda buena cocina, ya se está cocinando. De hecho, días atrás ya se reunió Acción Humanista, el PS, el FA, para definir cuáles van a ser sus listas, sus candidatos. Hoy día ellos saben que no pueden contar con nosotros porque no validamos sus formas. Imagínate que el candidato que quiere levantar el FA vive en Ñuñoa. En la medida que el FA siga potenciando el turismo político y otros partidos lo sigan haciendo no los vamos a apoyar. Básicamente por la forma y el fondo. Siempre hemos estado a disposición si el Presidente quiere venir a Puente Alto. Siempre estamos en muy buena relación con el gobierno, pero para las parlamentarias no cuenten con Puente Alto para el Distrito 12.

