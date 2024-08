Balance Senapred: se mantiene evaluación de daños en 735 viviendas producto de las lluvias y se registran vientos de hasta 108 km/hr

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance producto del sistema frontal que afecta a las regiones de la zona centro y sur del país, donde la población ha sido afectada por fuertes lluvias y rachas de viento.

De acuerdo a la directora del Senapred, Alicia Cebrián, al terminar la tercera mesa técnica de monitoreo del sistema frontal, son 735 viviendas las que se encuentran en evaluación de daños producto de las precipitaciones y vientos que afectan a las regiones del Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Del total de viviendas en evaluación, en 700 se monitorea la afectación que causó el desborde del río Curanilahue (Biobío) y las otras 35 se observan en las comunas de Lebu y Cañete. También se reportan 59 viviendas con daño menor, ocho de ellas en la Región de O’Higgins y 51 entre el Biobío y Los Lagos, las que han sido afectadas por voladura de techumbres.

Asimismo, se destacó que continúa la afectación en el suministro eléctrico para cerca de 600 mil hogares que se mantienen sin el servicio en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Suspensión de clases

Cebrián también anunció que se suspenderán las clases de forma total para este viernes en las regiones de Coquimbo, Biobío y La Araucanía producto del sistema frontal que avanza desde el sur del país hacia la Región Metropolitana y que incluso llegará hasta la zona sur de la Región de Atacama.

En otras zonas habrá suspensión parcial de clases, como en la región del Ñuble, donde aplicará para las comunas de Cobquecura, Ránquil, El Carmen, San Nicolás, San Ignacio, Ninhue, Yungay, Coelemu y Quillón.

En la Región de Los Ríos la medida aplicará para las comunas de Lago Ranco, Panguipulli, La Unión, Río Bueno y Máfil. En tanto, para la Región de Los Lagos, se dio libertad a cada sostenedor, lo que no fue detallado en el punto de prensa.

Rachas de viento

“Debemos tener en consideración que este sistema frontal es de características cálidas, que tiene asociado un componente de viento, con rachas importantes que se han ido registrado en las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, aseguró la directora del Senapred, Alicia Cebrían.

En ese sentido, detalló que “este sistema está avanzando hacia el tramo norte, esperando el ingreso de este la madrugada de hoy a la Región Metropolitana y la tarde del viernes, a la Región de Coquimbo llegando hasta el sur de la Región de Atacama, particularmente a la provincia de Huasco”.

“En relación con la afectación de viviendas, principalmente, se han registrado asociadas a las rachas de viento que se han registrado en las regiones. En algunos lugares se han registrado rachas superiores a los 100 km/hr, lo que ha ocasionado voladura de techumbres, caída de árboles y las consecuencias de cortes de ruta en algunas de las localidades producto de estas caídas de árboles”, sostuvo Cebrián, quien detalló que también se han visto afectados letreros publicitarios e infraestructura pública.

Respecto a la afectación a personas, se mantienen las dos personas fallecidas registradas durante este evento meteorológico. Uno de ellos se registró en Lago Ranco (Los Ríos) y el otro en Puerto Octay (Los Lagos).

También se mantienen las dos personas desaparecidas producto del sistema frontal. Uno de ellos en la región del Ñuble y el otro caso corresponde a la niña de cinco años arrastrada por el oleaje en la Región de Valparaíso.

Alertas por sistema frontal

Producto del sistema frontal, se han emitido distintos niveles de alerta hacia la población por el riesgo hacia su seguridad.

Durante la tarde se declaró alerta roja para la provincia de Malleco y alerta amarilla la provincia de Cautín, en la Región de La Araucanía.

Más temprano se declaró alerta roja regional en el Biobío, también se alertó a las comunas de Curanilahue y Arauco, por amenaza de desborde de río.

Producto de lo anterior se enviaron mensajes de alerta SAE en las comunas anteriormente mencionadas. Uno para la comuna de Arauco por el desborde del río Pichilo, tres para Curanilahue por el desborde del río Pichilo y río Ranas y, también, uno para Concepción por la amenaza de salida del cauce del río Andalien.

Alicia Cebrían, directora del Senapred.

“Este es un sistema frontal que sigue afectando a gran parte de nuestro territorio. En la zona sur se espera que a partir de las 19 horas esto vaya declinando, pero eso no significa que las condiciones de riesgo no permanezcan. Existen aún posibilidades de que se sigan produciendo rachas de viento importantes”, aseguró Cebrián, quien recalcó la alerta de marejadas en el borde costero, por lo que solicitó a la población tener precaución y que no se descuiden por la disminución de las precipitaciones.

Pronóstico por sistema frontal

Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, aseguró que la zona más afectada este jueves fueron las regiones del Ñuble y Biobío, por las lluvias y vientos.

“Hay estaciones meteorológicas en el Golfo de Arauco que ya han alcanzado los 150 milímetros en las últimas 24 horas y particularmente, el aeropuerto de Concepción registra 95 milímetros en las últimas 24 horas”, señaló Moncada, quien detalló que se en la zona se han registrado rachas de viento de hasta 108 km/hr.

En las próximas horas, afirmó, las precipitaciones deberían declinar en la zona, pero estas continuarán de manera intermitente hasta el próximo domingo, asociado a la inestabilidad atmosférica que incluso podría ocasionar tormentas eléctricas.

“Particularmente entre las regiones de Coquimbo y de O’Higgins, estamos esperando que el sistema frontal ingrese en horas de esta noche, alcanzando su mayor intensidad durante la madruga del día viernes y mañana del mismo día. Sin embargo, las precipitaciones van a continuar durante la tarde y también durante la noche”, afirmó Moncada.

Para Santiago se prevé que caigan entre 30 y 50 milímetros y hasta los 60 mm en el sector oriente y en la precordillera de la Costa.

En Valparaíso se pronostican vientos de hasta 70 km/hr desde esta noche y hasta el mediodía del viernes. Las lluvias alcanzarían un total acumulado entre 50 a 70 mm.