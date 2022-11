Nuevo asalto en Mall Plaza Oeste: delincuentes roban tienda de artículos tecnológicos y efectúan un disparo al huir

La tarde de este domingo se registró un nuevo asalto en las dependencias del Mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos, esta vez la afectada fue una tienda de productos electrónicos de la marca Apple, donde los delincuentes efectuaron un disparo tras concretar el ilícito.

La capitán Nicole Bascur, de la Subcomisaría de Cerrillos, explicó que habrían sido cinco individuos los que ingresaron al local comercial a rostro cubierto, “todos premunidos con armas de fuego”.

En cuanto al disparo efectuado, Bascur aseguró que los asaltantes realizaron “un solo disparo al exterior de la tienda, probablemente con la finalidad de poder huir del lugar de manera rápida”.

Tras el asalto, los sujetos huyeron del lugar, por lo que efectivos de Carabineros se encuentran desplegados con el fin de encontrar a los responsables del robo.

Respecto al avalúo de las especies sustraídas, la capitán Bascur informó que la tienda se encuentra “realizando el inventario pertinente”. “Son artículos tecnológicos de la marca Apple, se trataría de computadores portátiles, de teléfonos, iPads y relojes de la marca”.

Carabineros confirmó que no se registraron personas lesionadas a raíz del disparo, no obstante, un trabajador resultó herido “producto de un golpe, no de los disparos que se habrían efectuado”.