Obispado de Valparaíso inicia investigación contra presbítero por denuncia de abuso sexual

Este miércoles, el administrador apostólico del Obispado de Valparaíso, monseñor Pedro Ossandón, instruyó la apertura de una investigación preliminar para indagar la verosimilitud de una denuncia por abuso sexual de una menor de edad, presuntamente cometida por el presbítero Jorge Calderón Bustamante hace 38 años.

El Obispado tomó conocimiento de la denuncia difundida por redes sociales el 2 de agosto pasado. A partir de este hecho, el consejo de prevención de abusos de la diócesis contactó a la persona denunciante, quien ya en marzo había compartido en Facebook –en los comentarios de una misa transmitida en vivo por el sacerdote– parte de su contenido:

“Hay algo más, algo que no es normal, él me toca, él me besa… ella sabe que temo, porque él viene por la espalda me aprieta contra su cuerpo, me empieza a besar el cuello las mejillas, pone sus manos en mis pechos (…) el caso está prescrito, sin embargo, el daño queda vivo en la memoria de nuestras infancias”.

Este texto, según se informó, fue presentado como antecedente al consejo diocesano.

“En atención a los protocolos oficiales de la Iglesia, el Sacerdote queda sujeto a las siguientes medidas cautelares: prohibición del ejercicio público de su ministerio y de todo oficio en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis”, informó el Obispado a través de un comunicado.

Asimismo, invitó al envío de cualquier antecedente “que pueda ser útil para esta investigación” al correo electrónico acogidayescucha@gmail.com.